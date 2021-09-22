杜拜2020世界博覽會（Expo 2020 Dubai）因新冠疫情而延後一年，如今訂於10月1日開幕，這場全球貿易盛會首度在中東登場，預計此次有將近200國參展，杜拜也已準備迎接2,500萬遊客到訪。

杜拜世博會場占地4.3平方公里。八年前杜拜贏得舉行世博會資格時，當時此地區仍是一片沙漠。

隨後阿拉伯聯合大公國砸下68億美元大興土木，打造龐大展場，期盼杜拜世博會能夠為經濟帶來挹注。然而受到疫情爆發影響，杜拜世博會的效益也可能大打折扣，畢竟仍有許多防疫限制，將會影響人們出國參加展覽的意願。

顧問公司安永會計師事務所（EY）在疫情前預期，這場展期六個月的世博會料將貢獻阿拉伯聯合大公國國內生產毛額（GDP）的1.5％。

儘管有疫情干擾，但杜拜官方仍預期約有2,500萬人到訪，超越2015年米蘭世博會訪客數，同時也是阿拉伯聯合大公國人口的逾兩倍。

根據規訂，年滿18歲的訪客必須接種新冠疫苗或是病毒篩檢陰性才能入場。

不過，一些國家的外交官透露已下修本國的訪客人數目標。凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家史旺斯頓（James Swanston）表示，各國對於海外旅遊的限制依舊，意味世博會對經濟的助益恐怕不如預期。

對此一位發言人表示，杜拜世博會對於目前的售票情況相當「滿意」。許多活動也會透過線上串流進行。

杜拜指出，此次世博會以「連結思想，創造未來」（Connecting Minds, Creating the Future）為主題，此展覽也是表現獨創性、討論氣候變遷、經濟成長等議題的平台。

不過，貿易仍是該場盛會的重頭戲。杜拜世博會法國展特派員林基爾（Erik Linquier）指出，「所有主要貿易國家和強權皆擬利用此展覽重新聚焦、重新定義他們在全球市場的地位。」

(時報資訊)