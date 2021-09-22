美國通用汽車20日宣布從10月開始召修14.2萬輛電動車Chevrolet Bolt更換新電池組，因為舊的有起火風險，估計更換成本18億美元。由於召修數量龐大，許多車主可能要等幾個月才能更新。

通用表示將開始向經銷商運送新電池組，最快10月中開始為Bolt更換。通用和電池供應商LG能源解決方案已確認並解決電池製造過程的缺陷，後者近期恢復密西根州電池廠的生產。

7月時通用已召修近7萬輛Bolt，但陸續發生多起起火報告，和初期的解決方案不夠充份後，8月底把召修規模擴大至從2016年開始生產的逾14萬輛。通用已收到13起Bolt起火意外，跟電池組問題有關，召修費用約18億美元，為其歷來費用最高的召修行動之一。

Bolt是目前通用在美國唯一銷售的電動車，誓言推出多款電動車，以拉近與電動車龍頭特斯拉的距離，電池組問題令其面對不少壓力。許多Bolt車主認為起火事件令人憂慮，部份車主甚至對通用品牌失去信心。

按計劃，通用未來幾年將推出幾十款電動車，包括年底的GMC皮卡，和明年夏季的新凱迪拉克運動休旅車。

通用發言人表示，能理解車主對起火事件感到失望和不滿，強調20日的宣布是展示公司要改變的決心，以及能夠迅速開始召修行動。

通用重申Bolt車主完成充電後，應該立即把Bolt駛往戶外，不要在車庫內停泊一整晚。避免在充電過程中讓電池組蓄電率逾90％，或避免一次開車的車程少於70英里。

通用上周發布指引，Bolt停泊時要跟其他車輛保持至少50英尺距離，只能停泊開放式停車場或停車場頂樓。但通用更正指引，只要跟其他車輛保持足夠距離，Bolt能停泊室內停車場，強調50英尺距離是超出正常的謹慎程度。

(時報資訊)