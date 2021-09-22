全美最大加密通貨交易平台Coinbase近日宣布，該公司放棄推出美國證交會（SEC）反對的加密通貨借貸產品。SEC先前揚言，如果Coinbase允許用戶出借加密通貨來賺取利息的話，將會提起法律訴訟。

Coinbase上周五於官方部落格寫道：「在我們持續向監管機關釐清整個加密通貨產業規範方向之際，我們做出不推出『美元硬幣』（USD Coin，USDC）借貸業務的艱難決定。」

依照Coinbase原先規劃，持有美元硬幣的用戶能將此貨幣借給其他交易者，藉此賺取年化收益率高達4％的利息。據Bankrate.com網站調查顯示，這相當於全美高利息儲蓄帳戶平均的八倍。

Coinbase表示，旗下數十萬名客戶對於加密通貨借貸產品深感興趣。對於加密通貨投資人而言，出借數位通貨已成為賺取額外收入的常見方法。

但SEC認為，Coinbase不能在欠缺投資人保護規範下從事此業務。

美元硬幣是一種與美元掛鉤的穩定幣，可以1：1的比例兌換美元。穩定幣意在避免價值出現劇烈波動，同時讓加密資產互換更容易。

Coinbase先前表示，他們計劃擴大加密通貨借貸計劃，將借貸標的擴大至美元硬幣以外的其他加密通貨。但在Coinbase有意推出加密通貨借貸產品與對應帳戶的消息傳出後，SEC隨即威脅將會採取法律行動。

Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）當時質疑表示，SEC並未清楚解釋為何此產品不能成為該機構監管資產之一。

近年來，加密通貨公司與SEC針對監管問題多次交手。SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）表示，許多加密通貨性質與證券相似，因此他打算動用該機構執法與監管權力，以遏制藐視規範的交易活動。

(時報資訊)