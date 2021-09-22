環球音樂集團（Universal Music Group）21日在阿姆斯特丹上市，交易首日股價大漲將近40％，將市值推升至近470億歐元（約550億美元），寫下2021年迄今歐洲最大股票首次公開發行（IPO）案。

從法國媒體集團Vivendi分拆的全球最大音樂公司環球音樂，21日在阿姆斯特丹泛歐交易所（Euronext）掛牌，早盤股價衝高至25.7歐元，較承銷價18.5歐元大漲約39％。

環球音樂目前市值約達550億美元，相較之下，較小型對手華納音樂2020年6月在那斯達克交易所上市，市值達到154億美元。

環球音樂交易首日股價大漲，反映投資人看好音樂串流前景。環球音樂旗下歌手包括女神卡卡、泰勒絲、怪奇比莉（Billie Eilish）及威肯（The Weeknd）等。

環球音樂上市奏捷，主要投資人也成為大贏家。Vivendi握有環球音樂多數股權，美國億萬富豪投資人艾克曼（William Ackman）與大陸騰訊，分別持有環球音樂10％與20％的股權。

艾克曼欲利用特殊目的收購公司（SPAC）投資環球音樂，7月遭到美國主管機關阻擋，於是他透過旗下對沖基金Pershing Square取得環球音樂10％股權。環球音樂成功上市讓艾克曼揚眉吐氣，帳上利得超過30％。

環球音樂預期2021年營收成長10％，稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）估計攀升逾20％。環球音樂的財測反映對串流業務的信心，該公司認為音樂串流仍在初期階段，預期在付費用戶增加的情況下，串流事業將進一步擴張。

自2016年串流音樂服務崛起後，唱片產業的運勢開始回升。根據國際唱片業協會數據顯示，音樂唱片產業2020年全球營收達216億美元，串流業務占其中的62％。

(時報資訊)