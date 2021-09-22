拜經濟反彈與投資人對高收益產品需求旺盛所賜，規模3兆美元的低評級公司債市場正迎來史上最旺盛的一年。美國垃圾級公司債2021年來發行量將近8,000億美元，已經超越2008年創下的新高紀錄。

根據標普全球市場情報數據顯示，2021年迄今，美國垃圾級公司債與槓桿貸款（leveraged loan）的發行量達7,860億美元，超越前次高點2008年的全年紀錄。

低評級企業大舉發債反映市場已經走出2020年3月的低潮，當時新冠肺炎疫情重創市場信心，投資人憂心可能爆發大規模破產與違約潮，造成垃圾級債券價格大跌，如今低利率與振興措施帶動的經濟反彈支撐低評級企業，推高風險性債券需求。

垃圾債和槓桿貸款通常由債務相對獲利龐大的企業發行，對經濟趨勢也更敏感。華爾街日報訪查經濟學家意見，預期美國2021年經濟可望擴張6％，2022年再成長3％。

分析師與投資人預期，2021年垃圾債與槓桿貸款發行各將創下新高紀錄。在低利率環境下，投資人渴求高收益，促使企業將成本較高的債務再融資，以降低利息成本和延後清償債務。

根據標普全球市場情報旗下LCD部門數據，單單就垃圾債市場而言，2021年截至9月14日，美國企業發行逾3,610億美元投機級債券，創下史上單年次高水準，並有望超越2020年的4,350億美元紀錄。

資產管理公司Federated Hermes資深投資組合經理人杜比亞諾（Mark Durbiano）表示，就算美國經濟成長觸頂，只要經濟持續擴張便能給予垃圾債支撐。

根據LCD數據，2021年迄今垃圾債報酬率超過4.9％，槓桿貸款的報酬率達4.2％。相較之下，投資級公司債報酬率僅有區區0.05％，美國國庫券則是負報酬1.4％。

(時報資訊)