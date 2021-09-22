根據最新統計資料顯示，美國新冠肺炎累計死亡人數已突破67.5萬，超過1918年流感大流行，成為美國史上最致命的疫情。

據約翰霍普金斯大學的統計，周一美國新冠肺炎累計死亡人數已超過67.5萬，目前平均每天仍有逾1,900人染疫死亡。全美因傳染力強的Delta變種病毒肆虐，現在深陷新一波疫情襲擊。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的資料，於1918年春天爆發的流感大流行當時總共在美國出現三波疫情，估計奪走67.5萬名美國民眾的性命，在新冠肺炎疫情爆發前，一直是美國史上最致命的疫情。

密西根大學醫生暨醫學歷史學家馬克爾（Howard Markel）表示，「我認為當前我們在歷史比較方面做得很好，未來新冠疫情將取代1918年流感大流行，成為防疫做為的新指引。」

馬克爾和其他衛生專家說，可以確定的是，考慮到過去一個世紀來科技、醫學、社會和文化方面的重大進步，單從疫情的數據進行比較並不能提供疫情所有的全貌。

衛生專家和統計學家認為，在討論疫情或重大災難時，人口的因素也相當重要。

舉例來說，1918年美國的人口估計僅1.03億，只有目前3.3億總人口的不到3分之1，意味著1918年的流感大流行平均每150名美國人就有1人死亡，這次新冠肺炎則是平均每500人會有1人身亡。

據世界衛生組織（WHO）的資料，1918年流感大流行總共在全球奪走2,000萬到5,000萬條人命。根據約翰霍普金斯大學的統計，新冠疫情爆發迄今，全球約有470萬人染疫死亡。也就是說，全球新冠肺炎死亡人數遠低於1918年的流感大流行。

專家分析指出，不像目前在接種疫苗後可以降低新冠肺炎疫情擴散，1918年的流感並無疫苗可用，這也是當時死亡人數超高的主因。此外，當時也沒有CDC或是全國性的公衛部門。

(時報資訊)