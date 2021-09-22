在全球永續意識抬頭下，重視環境、社會與企業治理（ESG）議題的投資成為金融市場顯學，不過國際清算銀行（BIS）警告，ESG資產市場價格泡沫的風險逐漸上揚。

限制全球暖化與對抗不平等的急迫性上升，使得ESG投資在近幾年呈現爆炸性成長。有數據顯示，ESG資產已經高達35兆美元，約占銀行與投資基金專業管理資產的逾三分之一。

若只看ESG或社會責任投資（SRI）共同基金與指數股票型基金（ETF），成長速度更為驚人，呈現10倍成長，金額約達2兆美元。潔淨能源和電動車類股，以及綠色債券等資產近幾年價格狂飆，便是最好的證明。

有「央行的央行」之稱的國際清算銀行在最新季度報告指出，跡象顯示，ESG資產的估值可能被高估。國際清算銀行貨幣暨經濟事務部門主管波里歐（Claudio Borio），稱此為「綠色泡沫風險」。

國際清算銀行表示，ESG共同基金與ETF急速膨漲，與2008年全球金融危機爆發之前，部分抵押貸款債券市場的情況相似。

雖然2021年的價格走勢已略有緩和，但市場仍不乏激漲案例，例如電動車大廠特斯拉（Tesla）2020年股價暴漲750％，過去10年來股價狂飆16,000％。

波里歐表示，主管機關必須意識到投資人需求迅速轉變的潛在風險，將其與2000年代初期的網路泡沫，和1800年代的鐵路投資熱潮相比較。

國際清算銀行亦提到ESG投資廣泛討論的議題，例如「漂綠」（greenwashing），像是基金公司誇大ESG的社會利益，或是對缺點含糊其辭。有限的揭露規定和缺乏標準化，亦可能對ESG投資人構成風險。

就現階段而言，主管機關可以稍微寬心的是，大部分的曝險都是在股市，後者的系統關聯性較低。

(時報資訊)