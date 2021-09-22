印度股市近來多頭氣盛，獨角獸掛牌交易熱絡，投資人蜂湧砸下大筆資金。高盛預料，印度股市規模在三年內將突破5兆美元，擠下英國，成為全球第五大股市。

藍籌股Nifty 50指數21日收在17,562.00點，年來大漲逾25％。

高盛9月19日公布的報告指出，印度新創公司2021年以來累計籌資100億美元，超越過去三年總和。這家投資銀行並預料，企業股票首度公開上市（IPO）熱度依舊，未來三年最多有150家公司可能掛牌。

高盛分析師在報告提及，「未來兩到三年，新IPO案可使印度股市增加將近4,000億美元的市值。」

分析師看好印度股市身價可由目前的3.5兆美元不斷擴增，到2024年突破5兆美元，屆時一舉超越英國、中東，在全球排名第五。目前印度占全球股市比重約2.8％，預估未來5年增至3.7％。

許多印度重量級科技新創公司宣布有意公開上市，一些投資者也表示，整個生態系統即將迎向新紀元。

餐飲外送平台Zomato是近期IPO知名業者之一，其他籌劃中的還包括支付巨擘Paytm、叫車服務新創公司Ola、電商公司Flipkart等。

高盛亞洲宏觀研究部共同主管、該報告作者之一的Timothy Moe表示，現在值得注意的是，當前印度的熱潮如同十年前的中國，一些類似情景開始在印度發生，對投資人來說相當有利可圖。

印度數位經濟前景可觀，該國擁有逾8億網路使用者，智慧型手機用戶約逾5億人，僅次於中國。數位經濟成長部分歸功於行動數據取得成本低廉，新冠疫情帶動網購、教育到數位支付等許多線上領域需求更旺盛。

近幾年獨角獸（估值逾10億美元的新創公司）在印度如雨後春筍。高盛預估，該國至少有67家新創業者符合獨角獸的定義，其中27家今年宣稱估值突破10億美元，這些業者大多聚焦發展數位經濟。

(時報資訊)