電線電纜是全球重要的製造產業之一，實際上該行業的發展就是一個國家製造業發展的縮影，因為電線電纜將製造之電氣機械及器材廣泛應用於電器、計算機、智慧化辦公、工業控制裝置、汽車電子、資料伺服器及新能源科技等領域，包括連線電氣線路的消費電子線材、工業控制線材、應用於高速運算和資訊傳遞硬體載體間的連線高頻資料線材、新能源汽車電子線材、適用戰略新興產業及高階裝備製造業具獨特效能和結構的特種線材等等。近年來全球電線電纜製造廠商陸續到越南投資設廠，主要是基於越南的勞動人口及相對成本較低、優惠的投資政策、經濟的迅速發展、龐大的人口用戶、輸電和配電網絡的發展、可再生能源生產的增加、大型汽車生產、政府支持擴建或升級現有基礎設施、太陽能光電及綠能產業帶動的機電需求、以及工業化和城市化下住宅和商業建築等等對電線電纜需求。

外商電線電纜在越南發展最為成功的除韓國LS公司外，還有像來自台灣的大亞（越南）電線電纜和億泰電線電纜公司等。韓國LS公司繼1996年在越南北部海防建廠後，又在南部同奈省建第二電纜廠，產品主要出售越南、印度、中東和歐洲等地。

台灣電線電纜產業中大亞集團在1994年就前往越南佈局，於1995年試車完成獲越南政府批准正式生產及銷售，2005年海陽廠也開始量產以擴展南北越廣大地區的市場佔有率優勢，於2006年在胡志明市證券交易所掛牌上市，今年初單月合併營收創同期及單月新高，相較去年同期成長幅度高達77.42％。大亞集團在越南專營中低壓電力電纜，生產無鉛環保電纜及漆包線，也因應台商企業在越南建廠需求發展營建事業，計劃未來以台商為目標客群導入智慧製造工廠。

此外，億泰的電力電纜、通訊電纜、光纜等也在越南設廠並銷售當地市場，進而出口至東南亞、美國、日本、中東，未來持續拓展市場邁向全世界。億泰採取專業分工整合越南當地資源，架構全球運籌體系，強化整體生產競爭力，根據了解因擁有熔銅、抽線、到完整線纜成品的一條龍式生產模式，自行生產全程監控確保品質在業界更具製造優勢。

根據電線電纜世界領先的權威分析機構CRU國際有限公司公佈的資料，2020年全球金屬絕緣電線電纜市場受疫情影響需求量萎縮近兩位數，而世界電線電纜的生產卻因而向亞洲轉移，將帶動包括中國、越南、菲律賓和埃及等國家電線電纜產業之發展，預計2021年全球金屬絕緣電線電纜市場規模可回升至1800億美元，且預估2026年全球的市場規模將達到2300億美元，其中以銅導體為主要材料的電纜在2026年將占整個電纜市場的64.3％。

根據統計資料，越南電線電纜生產出口的企業屬規模較大、生產技術較先進包括合資及獨資總數超過200家企業。近年來越南電線電纜出口快速增長今年上半年貿易順差已超過20億美元，最大出口是中國大陸、美國、日本，而其中出口成長顯著的是對寮國出口增長超過72％、對英國增長超過62％。另外越南電線電纜對其他超過20個國家和地區出口也出現較大幅度的增長，包括韓國、泰國、柬埔寨、澳洲、印尼和法國。

在越南電線電纜產業之發展趨勢下，未來下游終端產品將不斷升級和工業自動化、汽車行業等高階裝備製造領域技術要求精進，促使電子線材的應用層次不斷提高，電線電纜產品的技術標準也必須不斷升級，因此生產製造不但要有產品技術、成本和建立在地化優勢，更須具備核心技術及自主創新能力，藉由導入資訊電腦化及智慧型製造，並應展開多角化經營朝向上下游整合，致力以自創品牌推廣至全球市場。而為了加速國際化包括捷運系統、發電廠、鐵路地下化及高架化、太陽能系統、污水處理廠的興建勢在必行，於是在網路、寬頻的發展下更帶動各式電線電纜需求大量增加。

(時報資訊)

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