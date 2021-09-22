自從新冠肺炎爆發，臺灣中小企業的數位轉型成為當務之急，以投入最少的資源獲取最大的出口利益。究竟什麼是數位新貿易？除了電商，線上展會也是數位新貿易的一種。

至於新科技如何助攻數位新貿易？本文談到的新科技，是指數位科技。數位科技早已影響我們日常生活，舉凡每日使用電腦或手機連網，進行線上購物與第三方支付、即時通訊與社群媒體活動，或是利用平板電腦觀賞影片等，這些行為背後都由數位科技驅動，一旦應用新科技就能創造全新場景。其中，AI應用已是現在式，5G應用則是可預期的未來式。

由數據驅動的行銷科技（MarTech）是正在發展中的新時代行銷，更需要AI助攻。首先，行銷科技讓「行銷手動化」轉為「行銷自動化」（Marketing Automation，MA）。行銷自動化發生的背景在於資料量過於龐大，超過人工所能處理的範圍。為節省時間，藉由一站式軟體（如客戶分群、整合行銷內容素材、管理數位廣告管道與社群媒體平台、定期電子報發送、網站後台數據反饋等），協助行銷人員處理行銷漏斗的各項進程（顧客接觸點），達成最後的銷售轉換。行銷自動化更著眼於顧客體驗，如：加入人機互動的聊天機器人（chatbot），客製化訊息自動推播、商品自動推薦系統等，皆是AI加值應用的場景。數位新貿易不必透過實體或線上展會，只要以數位行銷方式蒐集國際買家線上軌跡，並應用AI處理巨量資料，就能預測國際買家行為。

2021年疫情再次升溫，國際展會改以線上方式進行，國際買家只能透過網路尋找產品。所謂國際買家的線上關鍵接觸點究竟在哪裡？答案是新媒體。新媒體是有別於傳統媒體（如電視電影、新聞雜誌與廣播等）的新興媒體。社群媒體是新媒體的一種。新媒體甚至異種突變，隨著時代進化推陳出新，除了文字社群媒體，近期爆紅的聲音社群媒體 Clubhouse 就是一例。「內容為王」說明新媒體本質，新媒體就是內容管道。與傳統媒體相比，新媒體更是數據載體，閱聽者互動數據可在新媒體中即時呈現，進一步藉由AI社群聆聽（social listening）技術，將內容文本的語意分析，轉化成市場即時洞察。近來電商平台急速轉型，不管直播電商或娛樂電商，皆搭載於新媒體之上，利用即時串流技術，新媒體搖身變成銷售管道。因此，新科技帶來新媒體升級，新媒體不只是傳統的內容放送管道，也是人與人之間的連結，每日黏著度極高的社交與銷售管道。

迎向數位新貿易時代，新科技與新媒體在其中扮演重要的助攻角色。然而，這與新南向國家有什麼關係？新南向國家由於智慧型手機普及與年輕人口紅利，正迎向新一波數位浪潮，這些國家的採購者相對年輕並具數位能力，且熱衷即時通訊等社群媒體，數位化浪潮轉變了新南向國家年輕買家資訊蒐集、朋友圈社交與購買的管道。欲進攻新南向國家的臺灣中小企業，透過數位管道與新南向國家年輕買家接軌，可獲得數位新貿易帶來的出口機會。為此，商業發展研究院行銷與新媒體研究所為臺灣中小企業精心設計的數位新貿易時代的出口輔導，搭載新科技與新媒體，為其打造數位新貿易時代所需的出口接單能量。

(時報資訊)