數位五倍券22日早上9點開放綁定，今年包含信用卡、電子票證、行動支付等數位支付業者加碼推出各項優惠活動，吸引民眾綁定，民眾充分考慮清楚再下手，五倍券不同三倍券，不能後悔改領紙本券。另8大加碼券同步開放線上登記，政院官員坦言，今年五倍券官網面臨更大測試壓力。

行政院公告，數位五倍券綁定期間為9月22日至明年4月30日，較紙本券先行，負責五倍券官網維護的關貿公司嚴陣以待，加大頻寬因應，中秋連假也反覆進行壓力測試。

官員提醒，今年個人數位綁定後就無法再修改，民眾可先到五倍券官網多評估各家業者優惠活動，再進行數位綁定。今年還提供「共同綁定」功能，共同綁定期間為9月22日至10月1日，可先做好個人綁定，再透過共同綁定幫長輩或小孩綁定數位五倍券。數位共同綁定後，若要更改，可於9月22日至10月6日選擇退出共同綁定，超過10月6日中午12點後就無法再變更。

眾所矚目的部會八大加碼券，登記時間從9月22日早上9點開始，民眾只要在10月29日的23：59前完成登記，就不會錯過連續四周的抽獎活動。政院官員提醒，先登記、後登記都不影響抽籤權益，民眾可慢慢思考抽哪些券種適合自己使用，再上五倍券官網勾選，不用急著在開放第一時間就搶著上官網登記。

為協助餐飲業，經濟部推出500元的好食券前400萬名選擇數位綁定者可免費獲取，不必抽籤。其餘7種加碼券，包括面額600元的藝Fun券、888元的農遊券、1,000元的國旅券、1,000元的i原券、500元的動滋券、500元的客庄券與500元的地方創生券，計778萬份提供抽籤登記，將自10月11日至11月5日連4周抽籤，每人最多有4次中籤機會。藝Fun券與國旅券在4周內每周將各抽75萬份、30萬份，動滋券每周抽出50萬份。另農遊券有58萬份在第二階段抽籤發放，總計8種加碼券將發出1236萬份。

(時報資訊)