美國宣布11月起放寬對外國旅客入境美國限制，但須完整接種2劑新冠疫苗。指揮官陳時中21日表示，台灣沒被美國限制入境，但會密切關注入境疫苗要求動向。至於正副總統施打高端疫苗若未被認可是否影響出訪？陳時中說，若未來正副總統要出訪美國，政治意涵大於防疫意涵，自然會作妥適安排。

另校園BNT疫苗施打，雙北等五縣市自22日起展開，據統計，雙北地區學生接種意願約為94％，教育部呼籲施打完觀察學生狀況，適時安排靜態活動。針對二劑疫苗覆蓋率，陳時中信心滿滿說，「要衝到6成不容易，但一定會做到」。

美國11月初將針對部分被限制國家鬆綁，但要求需施打2劑疫苗才准入境。陳時中表示，台灣沒有在限制入境國家內。針對美國是否對所有國家採取統一入境疫苗證明新措施？他表示，到11月上路前變化可能非常多，美國對疫苗種類認定是採美國認可或世界衛生組織(WHO)認可，都未定案，會和外交部密切觀察美國採認疫苗名單擬訂因應對策。

美國目前只核准莫德納、輝瑞／BNT與嬌生等3款新冠疫苗。至於AZ或中國、俄羅斯等他國製造疫苗是否會被承認，11月之前會有答案。

國內疫苗第一劑覆蓋率約5成步入佳境，但第二劑施打率偏低，有專家認為短期內很難從6％拉高到6成以上。

各縣市BNT疫苗22日起進入校園接種，陳時中說，各縣市施打快慢不同，預估大約都在2周左右完成。若學生發生健保卡遺失、未攜帶等狀況，學生也有造冊進行施打，可如期接種，但希望大家把證件帶齊，以免打錯。

學生接種疫苗後，教育部要求學校觀察學生身體狀況，適時調整課程內容，安排「靜態」活動，專家也提醒，學生疫苗接種後2周千萬不要劇烈運動，4周內須留意胸悶胸痛、心悸、呼吸急促、運動耐受不良或昏厥等疑似心肌炎症狀。

(時報資訊)

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