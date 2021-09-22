八大行庫最新中小企業放款統計出爐，8月總放款戶數及放款金額增加戶數、放款金額增量，均創今年以來新高，中小企金總放款金額已破5兆元，總戶數則破31萬戶。

公股金融圈認為，最主要是各大行庫積極投入央行C方案的紓困，尤其是央行最新措施將每戶最高貸款額度從50萬提高至100萬元，央行C方案成為各大行庫競拚中小企業的新「火車頭」。

八大行庫中小企業授信總金額8月底達5兆366億元，單月增加633億元，增量創近八個月新高；8月授信戶數增加8,555戶，也是今年單月新高。合計近八個月來，八大行庫中小企業授信總戶數成長39,771戶，總授信金額成長2,872億元。最新統計數據顯示，八大行庫對資本額低於3千萬元的小規模企業，8月授信戶數增量達6,634戶，這些小企業戶的授信戶數在8月已破25萬戶至25萬4,169戶，授信總金額則增至1兆5,632億元，其中合庫、一銀、台企銀8月戶數增加最多，分別增加1,772戶、1,489戶、1,365戶；目前中小企金總戶數亦以這三家行庫為前三大，分別為台企銀65,440戶、合庫65,359戶、一銀50,795戶。

至於中小企業放款金額8月增加最多的分別是彰銀140億元、一銀135億元、兆豐97億元；全體行庫的中小企業總授信餘額則以一銀、合庫、台企銀為前三大，授信餘額分別為8,390億元、8,107億元、6,648億元。

(時報資訊)

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