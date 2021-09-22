台灣用電量持續增加，為滿足未來半導體先進製程用電需求，台電今明兩年啟動四方案來穩定供電，包含電廠更新、新設綠能與新設變電所，四方案預計兩年內將投入777.77億元，穩定後續產業用電需求。

為滿足台積電在南科用電需求，後續3奈米廠將仰賴新變電所供電，台電今年起啟動南區一期輸變電計畫，其中光是南科就會興建3台345KV的500MVA超高壓變電所用變壓器，完工後可增加150萬瓩供電能力，足以應付台積電88萬瓩用電需求，整體南科供電能力將提升至425萬瓩，預計最晚會在2030年12月完工。另外，今年7月環保署才剛通過竹科寶山2期計畫，外界預估是台積電2奈米廠將進駐，台電也啟動相關基礎設施計畫。台電指出，為因應園區新竹科學園區未來用電成長，台電提出寶山超高壓變電所新建計畫，可滿足新竹科園區寶山用地擴建計畫及高科技產業發展所需用電需求。相關計畫期程從明年開始，投資金額約148.29億元，其中2030年部分完工後可先行提供部分用電需求。

由於興建變電所可望帶動相關產業及上下游訂單，包含興建變電所及線路工程需採購變壓器、電容器、鐵構、電線、電纜等大項器材設備，也需要土木建築工料等，新計畫推動帶動電業相關產業鏈受惠。

值得注意的是，綠能第一期計畫將從明年啟動。台電副總徐造華說，過去台電綠能計畫都是採取個案處理，相關計畫若有變化都需層層提報，對於綠能開發計畫形成阻礙，新的綠能一期將改採總量設置，目標3年內要增設160MW裝置容量的綠電，包含風力發電、太陽光電等，遇上開發困難就立即啟用備案，快速設置綠電。

至於南部地區電廠燃氣機組更新計畫，台電說，由於未來用電需求持續增加，南部用電量仍會成長，正在規劃南部燃氣電廠進行更新改建計畫，設置新型的天然氣大型機組替代現有機組，相關計畫將報請能源局同意，預期投入約500億元左右。

(時報資訊)