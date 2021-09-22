經濟部最快在周五前召開電價審議委員會，知情人士表示，10月電價是否調漲，除台電有盈餘、燃料成本上漲外，疫情是重要因素。但在綠電占比大幅併網，燃氣占比逾四成考量下，台電盼合理反映成本，但究竟要連七凍或微幅調漲，將交審議委員會充分討論。

國內疫情讓內需商業苦哈哈，製造業因全球接單暢旺，經濟冷熱兩樣情，是否可能考慮分「業別」方式調漲，即民生及商業凍漲，工業調漲2～3％內？高層表示，若委員有建議，不排除討論，但據悉先前經濟部內部曾討論，台電已向經濟部反映，因很多行業有灰色地帶，例如觀光工廠，有的服務業也使用高壓用電，技術上有困難且複雜。

知情人士說，電價向來以平均電價各業別同步調漲，若採差別政策，恐破壞電價結構，且有公平性問題，一旦要調漲，會考量疫情因素對內需服務業衝擊，縮小漲幅或針對受困產業考慮紓困減免措施。

今年台電有盈餘，加上本土疫情影響人民生活，今年已暫緩實施6、7月住宅夏月電價，8月隨疫情降溫，但整體未恢復，外界預估台電眼前壓力並不大，10月電價「連七凍」機率大增。官員說，這次除考量燃料成本上漲外，疫情的確是重要考慮因素之一。

據最新統計，台電今年前七個月稅前盈餘有257億元，較去年同期增加177億元，惟10～12月台電營收呈現虧損，加上國際天然氣價格動盪，自7月以來，中油調漲電業氣價三次，每次調漲3％，預估下半天然氣價格仍呈上漲趨勢，將增加台電成本壓力。

不僅此，太陽光電及風電年底至明年併網容量增多，躉購費率風電、光電每度各約7元、5元，將增加台電近百億營運成本，加上燃氣占比逾4成，專家認為，「增氣展綠」，電價沒有再凍下去的本錢。預估至2025年綠電發電占比20％，將占台電發電成本近3成。

此外，台電超額利潤137.2億元，加上基金結餘106.83億元，最新電價平穩基金累計244.03億元。台電負擔紓困等政策因素，若委員考量給台電合理利潤，將從平準基金支應，若未適時調漲電價，明年平準基金恐用罄。

(時報資訊)