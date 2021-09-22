勞動部預計10月第一周召開基本工資審議委員會，討論明年基本工資，由於各研調單位看好台灣今年的經濟成長，明年基本工資「漲聲不斷」，傾向漲幅在5％以上，不會比軍公教調幅低，且為照顧商業服務業，對時薪漲幅研擬各種補貼版本，最高可補貼到五成，補貼期限可能為期半年。

為讓受創內需產業「無痛」調漲基本工資，勞動部規劃在審議委員會決定漲幅後，再進行跨部會討論補貼方案細節。

行政院要求經濟部、勞動部研擬調漲基本工資的相對配套，協助受困產業調適。據悉，已有多種補貼版本同時進行討論，配合基本工資時薪漲幅，補貼三成至五成，甚至不排除會補貼商業服務業「基本工資月薪」的調漲，具體細節仍研議中。

勞動部2007年6月22日宣布，基本工資月薪調整1,440元至1萬7,280元，時薪部分從每小時66元調整至95元，一口氣補漲了近10年進度，因時薪調幅過大，對產業帶來不小衝擊，為顧及部分工時勞工，政府補貼時薪為期一年，每名勞工補貼每小時10元。

勞動部官員表示，基本工資審議委員會預計在10月國慶連假前召開，依照慣例，在審議委員會前一周會與資方委員、勞方委員分別召開會前會，勞資雙方將針對基本工資、甚至補貼配套提出意見。

至於勞動部、經濟部是否在審議委員會上提出補貼方案，作為攻防「籌碼」？官員強調，基本工資是否調漲將交由勞資政學各方委員討論，在沒有確定調漲方案前，不會有具體補貼方案，若審議委員會委員們建議可透過補貼方案來協助紓困，審議會後再和經濟部、交通部等討論方案。

經濟部官員表示尚未與勞動部具體討論過配套，但已提供「紓困4.0」商業服務業紓困方案中，產業受損樣態、及受損程度讓勞動部作為參考。

今年受到本土疫情影響，內需市場急凍，外銷市場因全球景氣復甦而暢旺，主計總處推估今年經濟成長率可望達5.88％，也傳出「製造業、服務業分開漲」的聲音。不過學者強調，不論是本國勞工與外籍勞工、製造業或服務業，都不能差別待遇。

若提出明年時薪補貼方案，預計補貼多久？官員表示，若振興五倍券能帶動內需產業回溫，且疫情穩定，參考紓困及振興特別條例施行至明年6月30日的時點，「補貼受困產業約半年是合理選項」。

(時報資訊)