根據金管會統計，今年上半年非法推薦飆股、投資未上市櫃股票或邀請開立平台帳戶投資的詐騙案件，較往年明顯增加，金管會證期局組長陳銘賢提醒「天下沒有白吃的午餐」，呼籲投資人要謹記「三不三要」原則，提高自身警覺，避免掉入詐騙陷阱。

詐騙手法不斷推陳出新，但實際運用手法大同小異，都是「以投資名義，行詐騙之實」，取得投資人信任後，再利用有價證券進行詐騙。以近期案例來說，包括透過手機簡訊引導民眾進入有上百人群組的通訊軟體，並透過暗樁或假冒股市名師身分，要求加入付費會員，或匯款至不實之交易帳戶，等拿到錢後就封鎖、刪除群組。

另外，還有一種是以海外飆股為號召，誘騙民眾買進在港掛牌流動性低、價格低的「仙股」，卻趁投資人進場追高時倒貨，藉以賺取不法獲利，證期局也已跟香港證監會合作，提醒投資人注意此種「唱高散貨」模式，香港證監會並已鎖定部分詐騙帳戶進行停止交易處置。

為協助投資人防詐，證期局歸納出「三不三要」原則，「三不」包括不相信保證獲利、不接受招攬開戶，以及不主動投資匯款；「三要」則是要合法證券期貨及投信投顧業者、要多留意正確的投資資訊來源，建立正確投資知識與風險概念，避開詐騙陷阱、要保持警戒心。

此外，證券業者擬提高香港創業板股票投資門檻，降低民眾遭仙股詐騙。未來，金管會也將與刑事警察局等單位密切合作，共同努力，進一步防堵金融投資詐騙。

(時報資訊)