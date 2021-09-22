國內投資風氣興盛，累計今年前八月台股投資人總開戶數近1,182萬戶，約占台灣半數人口，不過，交投熱絡卻也引發詐騙集團覬覦，藉由社群、通訊軟體進行「假投資、真詐騙」事件層出不窮，除了金管會、證券業者與警方通力合作，進行防堵、偵查之外，更需要民眾熟知「反詐騙」相關資訊，破解詐騙手法。

由券商公會、投信投顧公會及工商時報共同主辦的「防投資詐騙宣導論壇」13日登場，邀請金管會證期局組長陳銘賢、刑事局警政監兼打擊詐欺犯罪中心主任林淵城、科長張文源，以及投信投顧公會理事長張錫、證券公會外國有價證券業務委員會OSU小組召集人─元大證券副總廖益誠、永豐金證券副總黃烽旗共同出席，集結金融、執法主管機關，證券、投信業者代表，齊力宣導反詐騙。

工商時報總編輯梁寶華指出，近來詐騙亂象叢生，也導致不少投資人因此受害，尤其詐騙手法再度翻新，透過社群軟體誘導投資人以自有帳戶買進特定股票，同時拉高出貨，營造成是個人投資失利的情況，相對不易舉證及規避警方查緝。

因此，要防堵投資詐騙，必須要從根本做起，提前預防、宣導更顯重要，期望藉由此次論壇，讓民眾更清楚了解如何避免遭到詐騙，進一步起到保護作用。

陳銘賢表示，目前投資詐騙大多透過電話簡訊、Line、IG、FB等方式邀請投資人加入一些「飆股推薦討論群組」，再進一步誘騙投資人將資金匯入虛構之「智能操作」、「量化交易」、「外匯交易」帳戶，或誘導投資人投資流動性不佳的外國有價證券並操縱其價格，進而騙取金錢，導致民眾財產損失，為避免更多人受害，金管會、證券公會及投信投顧公會網站都有合法業者名單，提醒投資人在交易之前應事先確認資訊來源及投資平台是否隱藏被詐騙的風險。

林淵城、張文源則以警界角度提出「多方合作、提前防堵」的建議，結合電信、證券等業者，將詐騙資訊在傳遞給一般民眾前進行攔截，同時加強反詐騙宣導，提供投資人了解最新資訊，避開詐騙陷阱。

而張錫本身也遭詐騙集團冒名盜用，他認為現在詐騙已到「無孔不入」的階段，投資人須更小心，將結合業者及公會力量，把可能遇到的詐騙型態加強宣傳，讓民眾警覺度更高。廖益誠、黃烽旗在論壇中破解複委託「仙股」詐騙模式，以股市小白與中年族群遭詐騙居多。

(時報資訊)