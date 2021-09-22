美國兩大物流巨頭聯邦快遞（FedEx）與優比速（UPS）明年計畫大幅調漲運費，年度漲幅將創八年新高。

這將加劇合作商家調高價格或抵銷成本攀升的壓力，零售商可能取消線上購物免運或提高免運門檻，部分業者可能僅在實體商店販售部分大型商品以減少運費負擔。

聯邦快遞20日宣布，明年大部分服務的運費將平均上漲5.9％，包括美國國內及國際送貨業務Express，以及處理多數電商訂單的陸運與送貨到府事業，明年1月3日生效。

聯邦快遞表示，他們調高運費以因應「充滿挑戰的營運環境」，令該公司得以持續投資旗下物流網絡，包括改善服務、機隊維修與技術創新等。

UPS預計於未來幾周公布2022年運費政策，外界預期漲幅應在4.9％以上。供應鏈管理與物流公司Transportation Insight表示，自2010年以來，這兩家快遞公司漲價都是同步進行的。

運費年度漲幅超過4.9％，代表定價權如今已轉移至快遞業者手中。疫情期間網購需求暴增，令這些快遞公司業務量大增。運費以近10年來最快速度上漲，顯示物價上漲壓力擴及全球供應鏈。

聯邦快遞與UPS已暗示將調漲運費。過去，這兩家公司與托運人協調後的年度漲幅，約在2.5％～3％左右，但近幾周以來，部分大型托運人收到最新合約顯示，漲幅高達5％。

聯邦快遞與UPS亦加徵一系列附加費，並針對大型包裹加收費用，這些都增加商家成本負擔。在疫情爆發之後，零售業面臨勞力短缺、供應鏈吃緊問題，如今又遇到運費成本上揚，迫使他們開始調整營業策略。

網路運動用品零售商Fanatics近日便加收1.99美元商品處理費，希望抵銷上漲的倉儲與運送成本。部分業者亦考慮取消線上購物免運，但分析師認為此事機率不高，畢竟這些企業面對的是電商龍頭亞馬遜強烈競爭，後者不可能放棄免費送貨服務。

(時報資訊)