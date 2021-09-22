貨櫃航運進入第四季可望淡季不淡、運價運量居高不墜下，上周全球航商龍頭馬士基三度調高今年全年財測，是年初預估的二倍以上；台驊董事長顏益財衡諸國內外航商獲利表現，也上調對國內航運業全年財測預估，他看好今年獲利將超越過去15年總和，高於半年前他預言一年賺贏過去10年總和。

顏益財表示，今年來航運股被市場當沖客、短沖客攪亂籌碼，轉向區間操作，讓他開始修正原來「一股不賣奇蹟自來」的說法，變成「逢高調節，下修加碼，反覆操作，綿延不絕。」

顏益財分析，航運業基本面優於預期，今年逐季獲利創高無懸念，唯消息面干擾多，像運價凍漲等，都是政治語言，非關商業行為，貨櫃航運高度全球化，不是某個區域或港口凍漲等人為干預可以解決，眼前問題只有四個字「供需失衡」，只要解決，運價就會回歸常態。

疫情是最大變數，按疫苗施打速度，他推估全球疫情至少要超過18個月才能解決，先進國家也許早點、台灣最快也要到年底，還有許多未開發或落後國家缺乏疫苗接種，無法在短時間內控制染疫。

台驊投控旗下投資部門長期來逢低買進航運同業股票，做財務性投資，包括長榮、陽明、捷迅等，又被稱為航運類ETF，近期台驊按全球航運業表現推估國內相關產業本益比，估貨櫃三雄約5～8倍，貨代業約8～12倍，資產多、偏重B2C業務的宅配業約12～15倍。

由於當初取得成本低，加上今年上半年航運股價大漲，台驊截至6月底累計認列其他綜合損益（OCI）餘額達22.6億元，貢獻每股淨值近18元，公司淨值每股逾58元。另外，台驊擁有陽明私募1萬張股票明年將公開流通，若處置，法人估至少讓台驊多賺一個股本。

航運業在運價漲勢中得利，卻在股價弱勢中失意，7月來陷入迷霧奇航、散戶跳船的困局。因外資在中秋連假前最後交易日（17日）大買貨櫃三雄，合計砸下近60億元、買超逾4萬張，再度引爆多空論戰，航運股能否再起，是22日節後首日看盤重點。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意