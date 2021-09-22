「現在是最好的時機，成立物流產業基金！」台驊投控董事長顏益財透露，他正在尋求產業上下游相關上市公司、合作夥伴，或對產業有興趣的投資方，並計劃引進官方資金，成立台灣首個物流產業基金，趁著疫情危機入市，反向投資物流供應鏈產業擴大市占，未來要打國家隊。

這個物流產業基金將頗具規模，至少數十億元。顏益財表示，以貨櫃三雄為首的航運業，今年估賺進數千億元（三者上半年稅後淨利共1,708億元），滿手現金，正是可以大力發展物流產業的時候。目前全球前六大航商掌控全球運量高達七成，名列第七、九、十名的台灣貨櫃三雄加總還不到一成，台灣未來在世界上要有競爭力，必須多元發展。

物流供應鏈很長，顏益財希望連結港口、貨櫃場、貨櫃運輸、倉儲等，也考慮與國內運輸配送等產業合作，建構物流一條龍服務。

對照全球航商龍頭馬士基近年大力發展物流業，投資數百億元整併，從海上擴及陸上運輸，執行長Soren Skou表示，疫情讓客戶了解馬士基能夠提供從工廠到最終目的地、從端到端整個供應鏈服務、且獲利豐。馬士基未來兩年資本支出約10億美元。

又如全球第四大貨代商DSV在2015～2021年透過多次重要併購，朝物流公司發展，已能和馬士基在市值規模上分庭抗禮。根據外銀數據，截至今年4月下旬兩家公司市值都在約3,000億丹麥克朗左右。

據國內券商統計資料，台驊今年第二季每股淨值58.13元，比貨櫃三雄高（長榮34.28元、陽明29.85元、萬海33.94元），法人估台驊今年底淨值有機會較去年大增三倍，將逾80元、逼近百元。

早在2016年台驊掛牌上市時，顏益財就想以物流產業控股公司名義上市，卻因為當時沒有法律根據遭退件，加上許多航商專業經理人、董事長退休，沒人出來領頭，最重要是籌措資金的問題。

如今趁著這波航運大多頭，產業上下游相關上市公司、合作夥伴都賺到錢，有餘力可做。台驊去年至今透過兩次現金增資、一次可轉債發行，共募得23.15億元，也有充足銀彈蓄勢待發。

顏益財形容，台驊這波高價增資是「草船借箭、充實糧草」，除了成立物流產業基金，還有三項規畫，一是隨運價大漲四、五倍，帶動陸海空等業務運費成本大增，資金周轉、應付帳款跟著增加，主要以銀行借款支應，導致負債比增加，將透過增資案降低負債比至40％。

再者，充實營運資金，加大運能規模，這兩年營運狀況佳，將投入更多人力資源做大做強；三是經過這次疫情的挑戰和影響，部分缺乏資金及人才，規模小體質不佳的貨代、物流公司面臨倒閉，台驊將危機入市橫向整合，在國內外以併購或合資方式擴大市占，增強旗下32家控股子公司、業務合作綜效，加速國際化轉型升級。

(時報資訊)

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