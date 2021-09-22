Gogoro創辦人暨執行長陸學森歷經十年的努力，終於達成將Gogoro推上國際舞台的目標，寫下在美國那斯達克上市的里程碑。下一步，陸學森更要將Gogoro的電池交換生態系，推廣至全球，「把電池交換帶進全球電動運具的每一天！」

十年前陸學森在台成立Gogoro，針對電動車輛提出嶄新能源補充解決方案Gogoro Network，透過建立電池交換與智慧移動服務的開放平台，讓機車產業、機車騎士，更快過渡到電動化的時代，藉由過程零排放的環保交通推廣，實現減碳、無污染，讓世界變得更好的夢想。

除帶領Gogoro團隊努力拚搏，陸學森並對外號召志同道合的夥伴加入PBGN（Power by Gogoro Network）聯盟，擴大影響力；聯盟成員可以運用Gogoro創新及智慧解決方案（不論是智慧動力總成、控制器、元件或是智慧系統）的商業模式，各自發展與推出整合使用Gogoro Network與交換電池的電動車輛，迄今吸引包括山葉、宏佳騰、摩特動力（PGO）、台鈴、中華eMOVING等國內業者，及印度Hero、中國大陸大長江、雅迪科技等國際巨擘加入。

而陸學森追夢的過程，有諸多貴人相助，特別是Gogoro的創始投資人－潤泰集團總裁尹衍樑一路相挺，每一輪的募資都不缺席；而陸學森自己「讓世界變得更好」的堅定理念，帶領Gogoro締造一場場勝利成就，讓他更有能力，說服投資人一起加入這場圓夢行列。

如今，Gogoro即將登上國際資本市場舞台，成為那斯達克掛牌的全球知名企業的一員，更將在大陸、印度等海外市場建立Gogoro Network電池交換生態系，協助更多國家快速過渡至電動二輪的新時代，陸學森信心滿滿地說：「下一個十年，要讓電池交換成為全球電動運具的日常！」

(時報資訊)

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