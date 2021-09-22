Gogoro發展電池交換生態系，通過全球機車密度最高的台灣市場考驗，成功帶領交通轉型，成為Gogoro登上國際舞台最大本錢，不僅力拓大陸、印度等全球兩大機車市場，更獲得國際資本市場的認同，明年第一季即將登上美國那斯達克掛牌，成為新台灣之光。

Gogoro的電池交換生態系統，是輕型都會電動車輛能源補充的成熟領先解決方案。Gogoro創辦人暨執行長陸學森說，「Gogoro正在改變人們使用和分享便攜式能源的方式，從而引導世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。自2015年推出以來，用戶已累積2.1億顆的電池交換、總行駛里程超過39.1億公里、節省近3.2億公斤的二氧化碳。」

陸學森指出，在目前的成功基礎上，Gogoro已宣布與雅迪、大長江一起拓展中國大陸市場，並與Hero MotoCorp並肩前進印度市場。」其中，大陸今年第四季起，就會陸續在杭州、無錫等主要城市展開相關服務，印度預計從明年下半年開始運作。

Gogoro發展電池交換生態系的成就，不僅將Gogoro推上世界舞台，更成功敲開國際資本市場大門。先在2017年吸引包括新加坡淡馬錫、美國前副總統高爾創立的永續能源發展基金、法國能源巨擘ENGIE、日本住友商事等國際投資人，合計注資3億美元，今年9月更宣布即將登上美國那斯達克，預計明年第一季上市，高達23.5億美元的企業估值，成為國際資本市場對Gogoro發展電池交換生態系的肯定。

配合這次赴美掛牌，Gogoro還進行新一輪私募，合計籌得超過5.5億美元的資金，出資者除既有股東外，還新增包括鴻海、印尼最大科技集團GoTo Group、車輛製造夥伴等業者，凸顯國際大咖對Gogoro的看重。

陸學森也承諾，募資、IPO後取得款項，將用於國際市場的商務投資，同時持續深耕Gogoro領先的電池交換生態系統，引進國際資金繼續投資台灣，研發智慧、永續的都會交通解決方案。

(時報資訊)