Gogoro成為全球電動運具電池交換技術的領導廠商，國際研究顧問公司Guidehouse Insights發布的《全球輕型電動車電池交換解決方案供應商排行榜》中，台灣獨角獸企業Gogoro獲得最高總分，在國際上14個著名電池交換系統中拔得頭籌，受評為此領域排名第一的領導者。

Gogoro Network電池交換系統從2015年上市以來，在台已布建超過2,100座電池交換站（共計9,924座電池交換機組），吸引逾41萬的用戶，騎行總距離超越38億公里，電池交換近2.1億顆，累計減少3.2億公斤的二氧化碳排放。

Gogoro能在台灣囊括97％的電動機車銷售市占率，並帶領電動機車行業拿下整體台灣二輪車銷售市場一成以上占有率的成就，正是因為Gogoro Network電池交換系統吸引並獲得消費者肯定。

也因為領先全球的電池交換技術，及在台灣市場被驗證過的系統，成為Gogoro邁向全球市場，挺進大陸、印度這全球兩大機車市場的關鍵；Gogoro更獲中、印機車製造龍頭欽點，成為大陸大長江集團、雅迪科技，以及印度Hero集團布局電動機車市場的合作夥伴，共同打造全球最大的電池交換系統。

根據Guidehouse Insights的報告，進榜的14家電池交換系統與電動機車廠商中，Gogoro是唯一得到綜合評比近90分的品牌，遙遙領先包括日本本田（Honda）在內的傳統機車製造巨擘，以及其他電車廠商。

Guidehouse Insights此份報告主要評比輕型電動車（包括電動自行車、電動機車、電動摩托車、電動三輪車）的電池交換系統，Gogoro在十個評分項目中皆獲得優異的成績，尤其在企業願景、產品組合及合作夥伴等項目中得到超過90分的高度肯定。

Guidehouse Insights資深研究分析師Ryan Citron表示：「Gogoro於所有受評的電池交換系統中，提供更為廣泛的產品選擇，其產品和性能方面亦皆在水準之上；同時與全球最大規模的數家機車製造商一起攜手，共同開拓嶄新的商業合作模式。」

Gogoro創辦人暨執行長陸學森指出，Gogoro Network的電池交換系統不僅透過大數據分析與人工智慧，提供穩定、智慧與高效的能源補充方式，也是目前台灣電動機車族群使用率最高的電池交換系統。

陸學森說，Gogoro Network不僅在台灣深耕細作，同時正積極與印度Hero，及大陸的大長江、雅迪科技建立合作夥伴關係，共同打造全球最大規模的電池交換系統，全力推動電動車輛與能源補充設施及其生態系統的轉換與成長。

(時報資訊)