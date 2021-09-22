權證避險降稅立法院本會期能否三讀恐出現變數，行政院高層表示，由於民進黨立院黨團對於權證避險降稅仍有疑慮，因此，攸關權證避險降稅的《證券交易稅條例》第2條之3修正案本會期是否送立法院審議仍待觀察。尤其當沖降稅延長已送請立院審議，短期內沒有必要在股市方面再降稅。

高層指出，權證避險降稅修法要送出行政院大門前，必須先過兩關，一是專戶內必須分清楚是避險交易的股票，並建立控管等配套機制，避免淪為自營部門炒作；二是配套機制必須獲民進黨立院黨團認同。

為促進權證市場發展，財政部去年10月將《證券交易稅條例》第2條之3及第3條修正草案函送行政院審議，將證券商為造市或增加流動量，進行避險、調節持股的證交稅稅率，由千分之3降為千分之1，為期五年，隨後並獲政委兼國發會主委龔明鑫初審通過，惟至今遲遲未排入行政院會拍板。

據了解，行政院憂心避險股票與非避險股票無法明顯區隔，形成租稅漏洞，因此，一直未將權證避險降稅修正案送出行政院大門。財金官員解釋，由於降稅後，權證避險與一般證券交易行為將產生稅率差距，為消除形成租稅規避漏洞疑慮，希望券商能進行清楚的分戶管理，並建立監督、內控機制。

為此，財政部7月底已和金管會及證交所、櫃買中心、券商公會等開會研議，預計10月底可完成配套，建立專戶機制，強化控管措施，因此，財政部已將權證避險降稅列立法院本會期優先法案。

官員說，希望券商未來能有清楚的分戶管理，透過專戶控管建立一套監督及內控機制，讓避險股票與非避險股票明顯區隔，避免淪為自營部門炒作。

外界原本以為建立專戶配套機制後，行政院就會將權證避險降稅修正案送請立法院審議，不過，如今又出現變數。

(時報資訊)