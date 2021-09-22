工商時報主辦「第十二屆權王大賽」2021年與元大、中信、兆豐、永豐金、統一、凱基、群益金鼎等協辦券商，攜手推廣權證市場，開賽至今邁入第三個月，參加人次逾3,000名，整體實動率達47.93％，年增23.04％，累計總買入金額突破120億元，交易火熱；台灣權王25日將舉辦「權王理財起跑線」講座，邀請投資界名人阮慕驊、夏韻芬、股權奶爸IF分享理財心得及權證實務經驗。

「台灣權王大賽」自2010年開辦以來，在主管機關及協辦單位的共同推動下，吸引廣大投資人共襄盛舉，累計逾56萬人次參賽，總買入金額1,261.5億元新台幣，有效提升權證市場交易量與成交值。今年自7月1日開賽至今已三個月，報名人次達3,042名，累計總買入金額逾120.84億元。藉由交易競賽、贈獎活動、權證講座和多元的宣傳報導，積極推廣權證投資知識，增加投資人對權證的認知，進而擴大市場規模。

本屆台灣權王權證交易競賽總獎金高逾290萬元。為鼓勵投資人加入權證市場，今年台灣權王準備5,000杯咖啡送給投資人，凡報名並交易一筆即送一杯7-11 city cafe；抽獎方面，最低交易金額僅需1,000元即可抽藍芽喇叭，每月還會抽iPad Air 4平板電腦、伊萊克斯吸塵器，競賽最終獲利金額最高的大贏家還可以把Gogoro S2 ABS或現金十萬元帶回家。

除了交易競賽、贈獎活動外，每年「台灣權王大賽」也透過實際講座與投資人互動，近期將於25日舉辦「權王理財起跑線」講座，邀請知名財經節目主持人阮慕驊、夏韻芬，以及專職投資人「股權奶爸if」黃毅夫等，以「從理財小白到財務自由」為主題，分享理財心得及權證投資實務經驗，期望藉以讓投資小白贏在理財起跑線、讓資深股民搶先布局下半年，齊奔財務自由，現場更提供講座限定加碼送。

「台灣權王大賽」積極推廣權證，為提升投資人對權證的認知，今年規劃「權王小教室」懶人包於權王臉書及官網露出，透過圖卡一一解答投資人在進入權證市場時實際面臨到的疑難雜症，同時搭配快閃贈獎活動，寓教於樂。

台股指數自2020年以來大漲，帶動開戶數創近十年新高，以年輕人為尤，20～30歲的開戶人數成長幅度最高，「投資」成為年輕族群間熱門話題，金融知識教育則成為刻不容緩的議題。為持續擴大權證市場規模及傳達正確的投資概念，工商時報邀集主管機關及協辦券商齊心推動，並以多元有趣的活動吸引年輕投資族群加入，活絡權證市場，而資深股民也能藉相關講座分享，汲取最新市場資訊。

「權王理財起跑線」講座25日將於台北國賓大飯店登場，現場提供講座限定加碼送，詳情可逕洽報名網頁https://ctuservice.wixsite.com/twkc2021。第十二屆「台灣權王大賽」報名時間至12月30日，詳情可至官網https://twkc.ctee.com.tw/查詢，讓投資人透過權王大賽同步賺進獎項好康。

(時報資訊)