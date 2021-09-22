恒大集團債務風暴、大陸政府傳整頓香港房市引動港股重挫，襲擊全球金融市場，外資圈人士說，台股開盤面臨補跌壓力在所難免，機構法人不得已將採「且戰且走」策略，惟二線晶圓代工佼佼者聯電、世界仍為基本面亮點，奮力護航多頭行情。

恒大集團債務危機不僅引發港股動盪，近期也衝擊全球股市，破壞力不容小覷。外資看法雖不致極度悲觀，然因全球股市位處相對高檔，台股節後不免有補跌壓力，分析師評估可能狀況有二：考量港股21日止跌反彈，台股修正幅度應有縮小空間，「開盤多少不重要、而是看後續拉抬力道」如能開低走高是最佳狀況；相對地，但要是亞股氣氛不佳，台股跌幅就有可能擴大。

儘管美股受恒大風暴波及，拖累台積電、聯電ADR下跌，然台股進入電子股傳統旺季，外資主流意見集中看好二線晶圓代工大廠，花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志最新調升世界股價預期至180元，樂觀情境目標價直逼200元大關，搭配聯電最高目標價超越百元，二線晶圓代工股價期望值先後升級新境界，最有機會撐起台股半邊天。

徐振志指出，世界受惠2020年上半年的低基期、整體產業產能不足推升產能利用率，以及單位售價上揚之威力，上半年展現可觀成長性。放眼後市，因設備供應量能不足以應付擴產需求，8吋晶圓產能吃緊狀況將會延續，高產能利用率將會進一步帶動世界獲利與股價走勢向上。

儘管市場上多少存有世界股價已反應利多的雜音，然觀察花旗環球調升，以及麥格理、高盛證券分別高達192.8與190元的推測合理股價，足見外資對二線晶圓代工產業循環向上的共識度，居高不下。

瑞信證券指出，聯電過去在產能滿載時，毛利率僅20％出頭，然經營管理階層目前看好第三季毛利率可望達35％上下，而且第四季至2022年將持續擴張，給予「優於大盤」投資評等。同時，高盛證券的119元、海通國際證券的90元股價預期，依然是外資圈前二高。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意