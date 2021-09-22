德國IDM大廠英飛凌（Infineon）日前宣布位於奧地利菲拉赫（Villach）的12吋薄晶圓功率半導體廠正式啟用營運，英飛凌執行長Reinhard Ploss後續針對市場關心的德國廠區停電及市場供需等問題提出最新看法。Reinhard Ploss指出，半導體新產能投資需要龐大資金及時間，晶片價格還會持續大幅上漲，德勒斯登（Dresden）廠區停電需要2～3周時間才能完全復工。

雖然市場對於第四季及明年半導體市場供需變化有所疑慮，尤其疫情期間包括智慧型手機及大尺寸電視等銷售成績不盡理想，可能導致功率半導體需求減弱，但Reinhard Ploss表示，雖然功率半導體在接下來幾個季度短缺問題將有一定程度的紓解，但包括車用子、太陽能發電、5G通信、工業自動化等3C產品以外的功率元件需求正在快速提升。

Reinhard Ploss表示，半導體廠為了解決供不應求壓力，積極擴大產能因應，但擴產需要龐大資金及時間，如英飛凌奧地利菲拉赫（Villach）的12吋薄晶圓功率半導體廠要達到全產能營運還需要4～5年時間。不過，正因為擴產的成本不斷增加，預期晶片價格還會大幅上漲，市場供需是決定價格重要因素之一，但英飛凌不會因誰出價高就把晶片賣給誰，仍要考量長期合作關係。

因為全球半導體廠擴大資本支出建置新產能，Reinhard Ploss預期，全球半導體產業將會在2023～2024年達到高峰，屆時可能會出現產能過剩問題，但導致產能過剩的原因很多，包括市場預測過度樂觀、產能調配不夠及時等，所以半導體廠需要觀察市場需求變化，尋找更具成長潛力的應用並及時調整產能配置。Reinhard Ploss強調，產能過剩的威脅不大，2000年時已有遇過相同情況，半導體廠都有經驗去調整策略並避免同樣事情再度發生。

對於日前英飛凌位於德國德勒斯登廠區發生大規模停電，當地8吋廠營運受到影響，恐導致第四季電源管理IC及功率半導體短缺情況更為嚴重，Reinhard Ploss表示，今年初位於美國德州的暴雪造成大停電，對英飛凌的晶圓廠帶來很大的挑戰，所以一直對全球生產據點加強安全生產防護，因此，德勒斯登大停電雖然對當地晶圓廠營運有所影響，但沒有造成太大損失，現在來看生產線已恢復運作，少數設備故障問題有待排除，預期要2～3周時間就可完全恢復正常營運。

(時報資訊)