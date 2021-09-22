面板供需第三季反轉向下，在連續兩個月報價跳水之後，近期面板廠也釋出第四季將減產救市的消息。隨著面板需求減弱，面板零組件也可能陷入旺季不旺的窘境，先前連番大漲的驅動IC報價接下來「漲不動」，偏光片營運也承壓。

第三季面板價格大跌，大尺寸電視面板單季跌幅逾一成、中小尺寸電視面板跌幅更高達三成，跌價走勢還將延續到第四季。在面板價格崩跌的情況之下，面板廠陸續釋出第四季將減產的訊息，大陸面板廠京東方、TCL華星、以及韓國面板廠LGD都有意減少投片量，群創也透露將會安排歲修、調降產能利用率，希望為止不住的面板價格跌勢踩剎車。

過去在缺料搶出貨時，面板廠願意以價換量，讓驅動IC價格每季以兩位數的幅度調漲。不過如今面板需求反轉、價格走跌，面板廠對驅動IC拉貨減少，恐怕也無法接受驅動IC價格大漲。雖然驅動IC供應的狀況仍然偏緊峭，但面板廠獲利遭到壓縮，第四季驅動IC恐將出現凍漲的情況。

先前玻璃基板破天荒出現連續兩季度調漲價格的狀況，不過隨著日本電氣硝子和旭硝子在工廠修復之後產能逐漸提升，預期第四季玻璃基板供需也會趨於平衡，價格恐怕也會轉趨持平。

偏光片過去三個季度也是小幅調漲價格，繳出不錯的財報成績，但是隨著面板價格走跌，第四季配合降價的壓力也將浮現。偏光片廠表示，雖然第三季面板價格往下，但是其實過去漲了很大的一波，面板廠仍有利潤，去年底到今年上半年偏光片都是比較緊張的狀況，下半年供需狀況平穩，不過2022年的市況還要觀望。

從各應用別來看，目前面板跌價影響較大的在於電視面板，但其他如車用、工控等應用市場影響不大，隨著面板廠調節產品線，把產能從電視面板轉往IT面板、或是數位看板、車載、工控等其他應用，偏光片也會隨著調整，降低市場波動的衝擊。

(時報資訊)