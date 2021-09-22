9月面板價格跌勢再擴大，32吋、43吋面板價格9月下跌17美元，50吋以上的大尺寸電視面板更大跌20美元，寫下史上單月最大跌幅。連續兩個月大跌，電視面板價格又回到今年第一季的均價。TrendForce研究部資深副總邱宇彬表示，第四季面板跌勢持續，不過近期面板廠陸續釋出減產訊息，價格跌幅有機會收斂。

邱宇彬表示，第三季電視面板採購動能轉弱，面板廠期望透過降價刺激下游拉貨，但是面板價格跌得兇，採購更為保守，惡性循環之下，9月電視面板價格跌幅比預期要來得大。32吋、43吋等小尺寸電視面板9月份大跌17美元，32吋面板均價跌破60美元，43吋面板均價則是下探100美元。其他包括50吋、55吋、65吋、75吋等大尺寸電視面板單月下跌20美元，寫下單月最大跌幅，55吋面板價格跌破了200美元。

電視面板價格大跌，也拖累了IT面板的走勢。隨著面板廠調整產能，IT面板產出增加，監視器面板從全面上漲，到7月、8月漲幅收斂，9月已經漲不動、只有23.8吋面板小漲0.5美元，預期10月份監視器面板價格可能鬆動下跌。

在筆電面板方面，第三季ChromeBook需求走弱，11.6吋率先由漲轉跌，9月下跌超過0.5美元，一般的14吋、15.6吋HD TN面板在9月份也漲不動、價格轉趨持平。品牌廠拉貨重心轉向商用機種，支撐了IPS FHD面板上漲0.2～0.3美元。這樣的拉貨態勢還將延續到10月，預期商用機種還有機會小漲，其他產品線包括11.6吋、14吋、15.6吋面板等，第四季可能都是跌價走勢。

面板第三季跌幅超出預期，大尺寸電視面板平均有10～15％的跌幅，32吋、43吋等中小尺寸面板跌幅更高達三成以上，短短一個季度就把上半年的面板價格漲幅全吐了回去。

展望第四季，邱宇彬表示，電視面板跌價走勢還會持續，不過這一波小尺寸電視面板跌幅甚鉅，預期接下來跌幅有機會收斂。然而歐美市場需求平平、中國電視市場需求持續疲弱，隨著電視面板備貨高峰接近尾聲，預期先前價格走勢較平穩的65吋、75吋面板第四季可能出現補跌的情況。這一波電視價格大跌寫下史上最大，面板廠都嚇到，因此紛紛釋出減產的訊息、希望穩定市場信心，不過實際作用有多大，還是要觀察何時減產、以及減產的幅度有多大而定。

(時報資訊)