恒大風暴讓在香港上市的大陸地產商陷重災區，其中，富力地產20日股價暴跌，在大股東緊急挹注80億港元及以百億人民幣出售旗下子公司給碧桂園之後，21日股價回神上漲12.12％。
每日經濟新聞報導，市場對負債高達人民幣3,300億元的富力地產擔憂也加深，富力地產20日在港股大跌逾7％，另一家地產公司新力控股盤中重挫逾90％後臨時停牌。
為避免股價繼續崩跌，20日盤後富力在港交所公告，大股東李思廉和張力將向該公司提供80億港元的資金支持，9月21日富力將可收到約24億港元資金，剩餘資金預計於未來一至兩個月內完成。
(時報資訊)
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