恒大集團債務危機如滾雪球般越滾越大，恐引發連鎖反應，衝擊房地產相關行業和金融業，對中國經濟成長帶來威脅。

投行高盛認為，恒大違約危機是全球投資者目前面對的最大風險，一旦發生房市活動崩潰和金融狀況緊縮的最壞情況，將使得中國的GDP減少4.1％。

雅虎財經報導，高盛中國經濟專家閃輝（Hui Shan）20日在研究報告指出，恒大債務危機的危險是蔓延到其他領域，恒大一旦違約，將影響中國金融業及實體經濟，若未明確阻止溢出效應，危機將蔓延全球。過去一周恒大危機的演變，顯示事件正朝著這個方向發展。

閃輝指出，近期中國其他負債較高的房地產商的股票和債券出現拋售潮，反映恒大危機正在擴散。此外，恒大在中國各地據點也持續湧入債權人抗議，這些跡象將會降低潛在購屋者的購屋意願。在土地開發商方面，也因為融資面臨壓力，導致一些地區土地標售因此流標。

閃輝預估，中國經濟成長將因為恒大危機而放緩，保守估計使GDP減少1.4％，情況若惡化，負面影響將達到2.5％，最壞情況下，包括房市活動崩潰和金融狀況緊縮，對GDP影響達4.1％。

大陸2020年GDP總量首次突破人民幣（下同）100兆元、達101.6兆元，按照高盛的預估，恒大危機將拖累中國GDP達1.42兆元至4.17兆元。根據恒大日前公布上半年財報，其負債總額高達1.97兆元。

花旗則認為，北京將採取行動防止恒大危機成為中國版雷曼，但部分銀行可能成為犧牲品。花旗根據各家銀行對高風險開發商的曝險程度分析，中國民生銀行、中國平安銀行、中國光大銀行的信用風險最高。

目前，中國民生銀行、中國農業銀行和中國工商銀行是恒大集團主要貸款方。

恒大集團主席許家印已在中秋節發出全體員工信，堅信集團能走出至暗時刻，他表示，會加快推進全面復工復產，實現「保交樓」目標，向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份敢擔當、負責任的答卷。

中國恒大股價21日小跌0.44％，收2.27港元，恒大物業上漲2.94％，收4.2港元，恒大汽車收平盤，報2.9港元。

(時報資訊)