恒大風暴的「雪球」效應，加上「共同富裕」影響愈來愈廣，大型行庫對中、港分行的營運再拉警報。行庫主管指出，前二年大陸景氣降溫及中美貿易戰等問題，大陸分行的營運客層已減少和大陸客戶的往來，現在僅剩台商客戶，原本以為可「轉危為安」，但恒大風暴及共同富裕勢必增加台商營運成本，已令行庫對大陸與香港分行營運再度升高警戒。

針對恒大風暴，金融圈憂心，恐怕不只是「一個雷曼」，而是會出現「雷曼們」，因為恒大不但在不動產業界居龍頭地位，這幾年還全方位跨足其他產業領域，例如電動車、資產管理等，恒大牽動的骨牌效應更大，不僅大企業集團，許多中小企業都會因為有沾上邊而被倒帳：「現在最怕的是這些中小企業是台商的供應鏈」。

金融業高層指出，大陸政府對不動產業融資劃下「三道紅線」，包括剔除預收款後的資產負債率大於70％；淨負債率大於100％；現金短債比小於1，亦即「有息負債」規模不得增加，其中最關鍵的是第三點。

例如恒大的有息負債只占其負債總量三分之一，但「無息負債」卻高達三分之二，尤其是後者主要是房屋銷售預收款項與工程應付款項，也就是這些無息負債被「倒帳」的除了購屋民眾，還包括了營造商、水泥、鋼鐵企業應收帳款收不回來，倘若這種影響透過「供應鏈」關係，一個接一個牽到台商企業，就會害到台商被倒帳。

(時報資訊)