台股中秋休市期間美、港、日等國際股市大幅波動，拖累台積電及聯電ADR連二日跌幅逾5％，加上美國聯準會召開利率會議，法人指出，22日台股開盤恐不妙，不排除回測萬七關卡，建議投資人拉高現金部位、多看少作因應，高現金殖利率及金融股成撐盤重心。

台積電上周以600元收盤、市值占比29.4％，亦即台積每下跌1元，對台股跌點逾8.46點，受台積電ADR下挫逾5％的影響，法人預估，台積電開盤下跌2～3％機率大，恐將拖累台股22日開盤下跌逾百點。

統一投顧董事長黎方國表示，美、中、台都有負面消息，美聯準會連兩日會議，預期要到11月間例會才宣布縮減QE，但仍要留意相關聲明，美元走強資金恐由新興市場流回美國，且原物料、油價報價上揚；值得注意的是，美國債務上限及9月初已發完失業救濟金，美國消費力道可能減弱，加以蘋果iPhone 13評價不如預期，恐影響台股外銷概念股及蘋果供應鏈商機。

黎方國指出，恒大影響鋼鐵、水泥、鐵礦砂等房地產相關原物料需求，台股相關中概股也會受到波及，另港股與恒大相關投資連結仍將影響全球金融市場的穩定。

華南投顧董事長儲祥生指出，恒大負債3,000億美元事件，造成20及21日港股、美股及日股大幅波動，預期中國政府不會讓恒大事件擴大。台股主要關切美股行情及本身產業結構，以8月下旬美股處高檔，外資一波連續買超台股1,200億餘元，估計隨17日來美股累計回檔約4％，外資可能調節台股200～300億元，指數將跌破半年線（17,159點）及回測萬七支撐。

黎方國指出，台股本身在中秋節前觀望氛圍濃，上周的日均量縮減到2,702億元低量能，主因上檔套牢反壓重，上周五（17日）因富時指數調整尾盤爆622億元急殺跌破月線，在面板、記憶體及晶圓代工等次產業傳出景氣雜音，電子類股指數領先跌破半年線，20日台積電ADR也跌2.59％，將影響22日恢復開市後承壓，面臨萬七關卡保衛戰。但以台積電、聯發科等科技大廠預告第三季財測來看，10月初公布9月營收可望有佳績，指數不至於回測8月中旬前低的16,248點。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意