恒大財務危機周一空襲全球股市，標普5百指數創下4個月來最大跌幅，但風暴核心個股恒大地產股價周二出現止跌，帶動歐美股市強勁反彈，德國與法國大盤勁揚1.4％。

美股跟進開高，道瓊工業指數大漲近300點或0.8％，來到34,250點，標普5百與那斯達克指數分別彈升0.7％與0.8％。

相較於周一一片慘綠，在恒大與港股率先止跌反彈後，歐股周二全面開高，英國股市彈升1.1％，德國與法國大盤大漲1.4％，Stoxx 600泛歐股市指數也反彈1.1％。歐股強彈，其中以航空、採礦與石油類股表現最為突出。

摩根大通首席全球市場策略師科拉諾維奇（Marko Kolanovic）表示，「美股周一大跌主因是市場反應過度，加上市場流動性環境較差，進而引發技術性賣壓。」他預估，由於疫情降溫，搭配企業第三季獲利展望樂觀，美股將上演反彈。

歷經長周末連假過後，日股延後反應恒大財務危機，周二開盤跳空開低摜破3萬點，日經指數終場大跌660點或2.2％，收在29,839點。

其他亞股部份，中國大陸、韓國與台灣股市周二都休市。

英國ActivTrades分析師威瑞（Pierre Veyret）指出，「即便恒大一案引發市場疑慮，特別是交易員擔心其衝擊將外擴至其他國家，但多數投資人都認為中國政府不會放任不管，中國人民銀行會持續注資與支撐市場，降低全球風險。」

除了恒大財務危機，金融市場同時關注聯準會（Fed）的決策動向，Fed周二起展開為期兩天的例會，投資人預期決策委員會可能對於縮減購債計畫將做出明確的說明。

德意志銀行策略師瑞德（Jim Reid）表示，「股市出現下殺不單只是因為恒大地產利空，而是反應諸多的風險，特別是股價漲過頭的疑慮升高，市場盛傳接下來可能拉回修正。」券商Marex分析師史塔布倫（Anna Stablum）認為，對於恒大一事，金融市場還在等待有關其如何管理3,000億美元債務更明確的訊息。

(時報資訊)