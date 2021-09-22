市場擔憂大陸恒大集團財務風暴蔓延，衝擊中秋假期交易的美日港股市，導致「黑色星期一」（20日）港、歐、美股拋售潮。對於22日台股節後走勢是否「中秋變盤」？華南投顧董事長儲祥生昨日表示，恒大應該不致於引發系統性風險，投資人不應過度擔憂，不過，美股重挫，雖然國際股市後來止穩，但是台股仍可能反映美股的跌幅，震盪難免。

投資人憂心恆大可能掀起連鎖效應，拋售風險性資產，周一香港恒生指數跌去821點或3.3％，接著開盤的美股跳空開低，道瓊工業指數盤中一度慘跌近千點，終場大跌614.41點，跌幅1.78％，標準普爾500指數重挫75.26點，跌幅1.7％，那斯達克綜合指數下跌330.06點，跌幅2.19％。

摩根士丹利（大摩）預期，隨著一些經濟指標開始惡化，美國股市可能會大幅回檔，甚至導致標普500指數20％的修正。分析師Mike Wilson表示，他們預測較嚴峻的狀況下，美股將從高點回跌20％，建議投資人持有防衛性質個股，及一些金融股部位，以在利率上升環境中受益。

東京股市昨日雖然仍延續前一晚美股跌勢，日經255指數終場收黑，下跌超過2％，南韓昨日假期，金融市場休市。不過，昨日國際股市已有止穩跡象，港股昨日先低後高，力守二萬四關卡，恒指收盤升122點或0.51％，報24221點。英、德、法等歐股早盤上揚。市場消息人士指出，26日美聯準會將召開公開市場委員會（FOMC）議息會議，市場人士相信，聯準會不會加息，更不會馬上啟動減少買債。

市場對後勢看法分歧，雖然大摩看空，不過，摩根大通（小摩）分析師Marko Kolanovic等人表示，市場避險情緒高漲，美股大跌之際，正是投資者買入的機會，因為全球經濟復甦的基本面不變。

(時報資訊)