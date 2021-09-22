就在中秋節這天，大陸地產龍頭恒大集團董事局主席許家印寫了一封「家書」，向員工溫情喊話，堅信恒大一定能走出至暗時刻，加快推進全面復工復產。不過，美國投資銀行高盛卻指出，恒大危機對中國經濟增長影響巨大，最壞情況下，總體負面影響GDP高達4.1個百分點。

許家印藉中秋向員工及投資人發出「定心丸」，他在致員工信中表示，恒大一定能加快推進全面復工復產，一定能實現「保交樓」的重大目標，向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份敢擔當、負責任的答卷。

業內人士認為，許家印的這封信，既是慰問信，也是承諾書，更是動員令，希望全體員工能夠一起直面問題，解決問題，同心聚力走出困境。

實際上，恒大23日就將面臨重大考驗，屆時恒大一筆債券到期付息，如果不能在30天內付清利息，這些債券就會違約。

恒大最終如何走出困境備受關注，標普全球評級21日表示，預計中國政府不會向恒大提供任何直接支持，預計恒大對其他大型開發商專案的直接負面影響是可控的，即使是出現違約情況。

然而，香港信報報導，高盛分析師Hui Shan在20日發布一分研究報告中表示，近數周跡象顯示，恒大違約的連鎖負面效應十分巨大，致使整個中國金融業及經濟都受到重創，並拖累全球股市。「其他高槓桿開發商發行的股票和債券已遭到拋售。中國各地發生在恒大辦公大樓的抗議活動，可能導致更廣泛的潛在購房者不願買房。房地產開發商面臨的融資壓力導致許多城市的土地拍賣失敗。」

高盛的Shan分析幾種可能情景，第一種情況下，中國經濟增長將因為恒大危機而放緩，保守估計減少1.4個百分點；第二種進一步惡化情況下，負面影響可以達到2.5個百分點；在第三種最壞情況下，總體負面影響高達GDP的4.1個百分點，其中金融溢出效應對經濟傷害最明顯。

然而，投資銀行花旗發表報告稱，恒大危機不大可能成為中國版的「雷曼時刻」，因中國決策層可能堅守防範系統性風險的底線，為化解債務風險爭取時間，推動整體信貸環境邊際性寬鬆。

(時報資訊)