日前傳出北京要求香港地產商解決房屋問題後，親建制港媒再披露，中共總書記習近平早於2018年，在港澳工作協調小組內部會議上就明確說：「香港商界影響中央治港政策的日子已一去不復返」。而商界就是指地產商。特首林鄭月娥昨雖不評論相關報導，但她也表明，感受到近年香港地產商較願意配合政策。

反壟斷行為 促解決房屋短缺

香港01引述消息報導，北京對香港地產商早有微言，特別是2019年反送中期間，各大地產商初期保持沉默，直至中共官媒批評，才陸續發聲支持「止暴制亂」。同年9月，中共中央機關報《人民日報》發表題為《解決住房問題，香港不能再等了！》文章，提及地產商應對香港年輕人負責。

另有消息指出，香港地產商的一個首富級家族，早前邀請國安公署要員到其家族大宅「家宴」，富豪安排家族所有重要成員都出席宴會，在宴席中闡明家族於反送中期間的一些言論，並非「同情黑暴」，希望不要誤會，而在宴會後，富豪還表示大為放心等。

路透前日報導北京要求香港地產商幫助解決房屋短缺，表明市場「遊戲規則已經改變」，不再容忍「壟斷行為」。引起市場震盪。五大地產股市值20日單日合共蒸發約837億港元。在重挫後，昨日則普遍反彈，恒生地產指數漲2.97％。

業界聞風而動 參與土地共享

香港01報導稱，習近平曾表明「商界左右中央治港政策的日子不復存在」，當中「商界」就是指地產商，北京並非否定地產商，不讓它賺錢，而是在賺取合理回報同時也要具備社會責任，協助解決房屋問題。目前有地產商已「聞風而動」，近月積極參與「土地共享先導計畫」。然而僅此舉動恐怕難令北京滿意。

林鄭月娥昨回應，不評論亦無法證實相關報導。但她可以明確說，北京關心香港民生議題，希望修改選舉制度後港府可提升管治效能。而近年親身體會，地產發展商較願意配合港府政策。包括透過土地共享政策，發展公營房屋，亦有一半過渡性房屋用地都是由地產商無償借出，希望未來公私合作有更大成效。

深化改革開放 確保港澳繁榮

此外，主管港澳的中共政治局常委、副總理韓正近日先後在珠海、深圳調研，提到要「推動前海深港現代服務業合作區加快發展」等。

廣州中山大學粵港澳發展研究院首席專家陳廣漢分析，中央高規格布局設粵港澳大灣區傳遞出三個重要訊號：一、中央堅定支持港澳保持長期繁榮穩定；二、堅持繼續深化改革開放；三、推動中國經濟創新驅動和高質量發展。作為「粵港澳大灣區建設領導小組組長」。

(時報資訊)