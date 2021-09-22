【時報主編李宗莉台北報導】恒大風暴燙傷全球股市，繼港、美、日股市接連跳水後，台股也難逃補跌魔咒，今（22）日為中秋連假後的首個交易日，不僅大盤重挫350點，3大法人也多站在賣方，但相較外資狂砍354.9億元、自營商調節93.4億元，投信卻逆勢加碼21.58億元，買超開發金與面板雙虎逾萬張，但仍有福懋、興富發、群光等6檔個股遭棄養，投資人宜提高警覺。

在護國神山台積電帶頭下殺下，台股開低走低，早盤一度暴跌438點，終場收16925點，摜破萬七大關，下探半年線關卡，成交值2930億元。台股指數連6黑，3大法合計賣超426.81億元。

觀察投信逆勢加碼的個股中，以開發金1萬4157張居首，面板雙虎也獲青睞，友達與群創分居買超第2、3名，各獲加碼1萬3719張、1萬1723張，仁寶也被點名敲進1萬0538張，買超都有逾萬張手筆。其次為英業達8355張、大同6290張，買進都逾6000張。

值得留意的是，群創顯然同步受內外資垂青，不僅投信大買，外資也趁機撿便宜，今日買超2萬0103張，躍居單日買超榜首，2大法人共買近3.2萬張；此外，大同也是少見內外資看法一致的個股，為外資今日買超第2名，加碼1萬8847張。

不過，部分個股已見投信法人反買為賣，作帳變結帳，出脫動作明顯放大。投信賣超第1名為福懋的8139張，其次依序為興富發6237張、群光3600張、遠雄3464張、京元電3372張、超豐2742張，出貨訊號浮現。

展望台股後市，法人多不認為恒大會演變為陸版雷曼，2008年金融海嘯重演，原因是恒大債務問題早從去年就略窺端倪，堪稱是金融圈公開的秘密，雖短線股市難免會反映訊息面利空，導致避險、恐慌賣壓出籠，但以修正為主，長多格局未變，毋須過度恐慌。

另有法人認為，台股成交量能萎縮，盤面缺乏主流，短線難脫中小型股擔綱的格局，投資人切忌追高，未來若晶圓代工、IC設計、矽晶圓、伺服器及電動車相關個股跌深，才可考慮分批進場低接。

(時報資訊)