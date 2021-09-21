美國購物旺季即將來臨，聖誕節慶推升玩具需求觸及歷史新高，受運輸供應瓶頸影響，零售業者對即將到來的旺季更加擔憂，有知名玩具零售業者坦言，需求已經遠遠超出他們的供應能力，美國玩具工業協會執行副總裁Ed Desmond悲觀表示，「不知道未來會發生什麼事」。

《路透社》報導，據統計，玩具業每年營收近330億美元，其中購物旺季佔主要收入，樂高積木、PS5、芭比娃娃等是去年最暢銷的產品；然而，全球運輸運力緊繃，供不應求的窘境越來越可能在美國聖誕節上演，不僅讓消費者敗興而歸，進而也影響玩具業者的收入。

MGA、Kids2和Funko等主要玩具製造商受訪時表示，他們改以成本較高的貨機，當貨物運至港口時，在通知零售業者自行運輸。

受疫情刺激消費，美國玩具需求觸及歷史新高，今年前七個月中，空運至美國的玩具噸位，超過2019年同期的2倍多；MGA執行長賴瑞安（Isaac Larian）在談及零售業者下訂情形時坦言，「需求已經遠遠超出我們的供應能力」。

海運迄今仍一櫃難求，不少業者轉向空運下訂，以確保貨物能夠如期抵達，但隨著空運需求攀升，運價也同步上升，美國貨物代理和報關經紀商Flexport空運全球負責人Neel Jones Shah表示，「如今對包機的需求前所未有，單趟成本從原本的50萬美元，大幅攀升至120萬-150萬美元」；而且現在運力也十分吃緊，現在到11月底、12月初都已全部額滿。

然飛機運力終究有限，仍然無法取代能夠運輸數以千計個貨櫃的貨櫃輪，因此玩具業者在利用空運緩解的同時，也正在對其海運策略進行調整。

美國玩具工業協會執行副總裁Ed Desmond指出，儘管目前庫存仍夠，但隨著旺季來臨、和運輸瓶頸持續發酵，對未來的物流情況代有很大的不確定性，玩具製造商正在因運輸失序而大感頭痛，他悲觀表示，「我們不知道接下來會發生什麼事」。

(時報資訊)