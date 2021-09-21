大陸經歷多輪房地產調控後，全國房市從8月開始出現明顯下滑，特別是7～8月部分城市又出現疫情，重創諸多城市的市場成交量。進入房市傳統「金九銀十」旺季後，房市成交依舊不振，就連中秋小長假的網簽套數也比端午節假期減少，顯示全國房市正在降溫退燒，整體市場逐漸進入下滑區間，「金九銀十」也難言樂觀。

澎湃新聞21日報導，中原地產研究中心資料顯示，中秋小長假前兩天，北京新建商品房住宅網簽分別為95套和139套，較端午小長假前兩日分別減少90套和27套；中秋小長假前兩日二手房住宅分別成交118套和43套，較端午小長假分別減少56套和38套。

另外，數據顯示，深圳中秋小長假前兩日新建住宅分別網簽87套和92套，總量與端午小長假基本持平；廣州中秋小長假第一天新建住宅網簽為369套，較端午小長假略有增長。

中原地產首席分析師張大偉指出，在經歷多重房地產調控後，全國房市從8月開始出現明顯下調，特別是7～8月部分城市的疫情又打擊房市成交量。張大偉表示，此外，二手房市場放款難，已經全面抑制市場活躍，特別是一二線城市，二手房占比高，當下貸款週期已經超過3個月，年內放款難的情況持續下，市場成交量不斷減少，包括深圳等城市成交量已經是多年最低點。

58安居客房產研究院分院院長張波認為，8月各類城市均已確定降溫，雖有部分城市的房價依然保持一定上漲，但總體的上漲力度已經趨緩，「金九銀十」大降溫已成趨勢。

(時報資訊)