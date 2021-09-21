儘管iPhone 13遭外媒譏為「最弱升級」，但靠著「升級不加價」的親民定價在台創造預約熱潮。通路高層看好，iPhone 13能創造與iPhone12相當的佳績，能否有延續至明年的長尾效應仍待觀察。

蘋果9月中旬推出iPhone 13系列，遭彭博評為「歷年來升級幅度最弱」的一次，但靠著「升級不加價」的親民定價策略，仍成功激發果粉換機潮；加上降價後iPhone 12與iPhone 13的128GB價差僅新台幣1400元，許多用戶會選擇直接買iPhone 13，過去分散到前一代舊機的買氣會一口氣挹注新機。此外，10月又有振興五倍券加持，業界看好三大利多將支撐iPhone 13買盤。

iPhone 13系列在17日展開預購，將於24日正式開賣。通路高層對中央社記者表示，iPhone 13新機預計中秋節後就會抵台到貨，目前已知首波供貨「很穩定、和去年差不多」，應不會有「供不應求」的問題出現。

以電信商啟動的預約表現來看，中華電信日前開放網路門市預約iPhone 13全系列機型，3分鐘內預約秒殺額滿；遠傳透露，預約量較去年同期成長3倍；蘋果經銷商德誼預約量也比去年成長1.5倍，亞太電信預約登記量較去年倍增。

若以需要預先付款的預購表現來看，台灣大哥大網路門市10分鐘內預購額滿，實體門市預購也很熱烈；台灣之星則表示，今年iPhone 13系列整體預購量較iPhone 12系列高出近6成。

蘋果經銷商德誼數位總經理黃麗容表示，蘋果有固定客群，今年iPhone 13加大電池容量，回應5G市場需求，加上iPhone 12 Pro 128GB的價格和今年iPhone 13 Pro 256GB的價格差不多，幾乎是「升級不加價」，因此看好iPhone 13銷售熱度可期。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，今年推出的iPhone 13系列，在台灣的價格上相較過去有感下降，最多便宜2600元；而以消費者的平均換機週期，新機往往吸引2至4代的iPhone用戶換購，是保證的基本盤，加上第一波到貨量看起來會比去年充裕許多，相信會帶動此次新iPhone的整體銷量。

但業者指出，由於今年iPhone 13是一口氣開賣4款新機，較過去分兩次開賣的狀況不同，比較基期不同的因素也應考慮進去；但至少能確定，儘管iPhone 12掀起近年最大換機潮，今年iPhone 13預約熱度依然不減。

通路商高層認為，去年iPhone 12熱銷，已掀起自iPhone 6螢幕放大以來最大規模的換機潮，iPhone 13要超越去年高基期不容易；但由於iPhone 13定價「很有殺傷力」，預計iPhone 13能創造與去年相當的平盤成績，而振興五倍券自10月8日起領用，有望刺激iPhone 13新一波買氣出籠。

不過，他也坦言，iPhone 13屬於小改款的機型，明年要看蘋果是否會在價格上進一步讓利，才能創造銷售量的「長尾效應」續航力。

觀察iPhone 13最受青睞的顏色與容量版本，蘋果官網預購狀況顯示，高階機型的iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max最搶手，且果粉偏好今年新增的1TB容量。

機款選擇上，台灣大預購最熱門的機款為iPhone 13 Pro，占比4成，容量以256GB占5成比例最多。中華電果粉最想購買的機型為iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max，預約量高達7成5，以容量256GB最多，約占4成；而價格親民的iPhone 13及iPhone 13 mini系列，有2成5的客戶預約，其中以容量128GB為最多，占比達4成。

電信業者的預約結果也顯示，今年全新推出的天峰藍色及粉紅色最受消費者青睞，占比普遍達到5成以上。（編輯：張良知）1100921

(時報資訊)

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