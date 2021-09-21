市場憂慮恆大集團財務風暴蔓延，日股今天收盤重挫660點、美股四大指數今晨收盤也大跌。展望台股中秋假期後22日開盤，法人表示可能補跌回測半年線，不過港股收盤上揚、美股道瓊期貨止跌翻揚，台股22日有機會先下後上。

市場憂心中國地產巨擘恆大財務風暴蔓延，投資人如坐針氈，9月以來表現低迷的美股遭受重擊，創下4個月來最糟表現，道瓊指數大跌614.41點，或1.78%，收在33970.47點。標準普爾500指數下挫75.26點，或1.70%，收在4357.73點。那斯達克指數重挫330.07點，或2.19%，收在14713.90點。費城半導體指數挫跌82.92點，或2.42%，收在3338.23點。

除了投資人擔憂恆大財務風暴衝擊擴散，加上台灣時間22日與23日美國聯準會（Fed）將舉行決策會議，市場關注縮減購債進度，港股20日重挫821點、跌幅達3.3%；今天日股日經255指數收盤重挫660.34點或2.17%，來到29839.71點，港股今天下午尾盤上揚，終場上漲122.4點，漲幅0.51%，收在24221.54點。

展望中秋假期後22日台股開盤，第一金投顧董事長陳奕光接受中央社記者電訪指出，美股重挫、道瓊指數跌破半年線約34517點、費半回測季線約3335點，中秋假期中國大陸和韓國股市休市，壓力集中在港股和日股，台股22日開盤可能補跌進行壓力測試，回測半年線約17159點，有大中華區成分的基金不排除有賣壓出現。

不過陳奕光表示，到今天下午為止，美股道瓊期貨止跌翻揚，且恆大房產問題對台灣影響小，投資人不用過度解讀，加上台股在中秋假期前17日尾盤大跌超過百點，指數已提前反映，台股22日有機會先下後上，回測半年線後不排除上攻。

法人表示，恆大集團若破產重組，性質與2008年美國雷曼兄弟破產完全不同，「雷曼兄弟」破產是美國房地產泡沫後次級貸款及相關衍生性金融商品價格大幅下跌造成大量資產減值，而恆大集團違約主要是本身經營者決策問題，損失可控，對台灣金融業者影響低。

台股加權股價指數17日尾盤急殺逾百點收黑，收盤跌1.91點，收在17276.79點，跌幅0.01%，成交金額新台幣3107.36億元。三大法人全數買超，合計買超33.44億元，其中自營商買超5.56億元，投信買超11.86億元，外資及陸資買超16.02億元。（編輯：黃國倫）1100921

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