恒大債務危機衝擊股市。(示意圖/達志影像) 恒大債務危機導致美股周一(20日)重挫，台積電、聯電ADR跌幅也不輕，金融市場緊繃，分析師表示，對股市而言，短線恐慌性賣壓在所難免，所幸台灣科技股基本面非常紮實，頂多是短線修正，不需要過度擔憂，建議先避開會受較直接衝擊的股票，像是銅、鐵、塑化等大宗商品類股。

美股20日出現恐慌性賣壓，盤中一度暴跌近千點，市場認為與恒大集團可能引爆的債務違約風險有關，亞股的日股、港股也重挫，台股因中秋連假周一、周二(21日)都休市，已有不少散戶擔心明(22日)開盤的台北股市恐怕不妙。

其實美股上周五(17日)因適逢四巫日，4大指數終場全數收黑，本周即使沒有恒大危機，本來就有多項因素將造成美股波動，包括聯準會(Fed)將舉行FOMC利率決策會議，關乎縮減購債(Taper)行動最新動向，加上拜登政府擬提高企業稅、財政支出法案，以及恐將造成美國政府關門的提高債務上限等。

對於台股雖然閃過美股周一重挫，周三開盤是否補跌，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，很多人擔憂會不會演變成雷曼兄弟事件，重演2008金融海嘯，但其實恆大債務問題並非一天兩天的事，對國際金融圈來講，早已是公開的秘密，對股市來講，短線還是會有避險、恐慌等賣壓，但頂多是短線修正，離全面轉空還差得遠，不需要過度擔憂。

鐘崑禎指出，綜觀台灣、美國科技股，基本面還是非常紮實，預估第3季整體每股盈餘EPS年增率達近3成，對於科技股來講，絕對有撿便宜的價值在，但像是銅、鐵、塑化等大宗商品類股，會受較直接衝擊，最好先避開。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(時報資訊)

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