電動車大廠特斯拉周一(20日)股價收到美股暴跌千點波及，連帶股價重挫3.9%，有「科技女股神」之稱的方舟投資(Ark invest)執行長伍德(Cathie wood)過去以來不斷唱旺特斯拉前景，甚至樂觀表示特斯拉股價將來到3000美元，但截至上周，本月以來已經6度減持特斯拉，總計拋售41萬股、套現3.1億美元(86億元新台幣)。

特斯拉截至上周五收盤為止，本月上漲約3.2%，但在周一吐回所有漲勢，周二盤前則是反彈0.5%。Ark invest旗下3檔主動式基金，包括ARK自主技術與機器人主動型ETF〈美股代號：ARKQ〉、ARK新興主動型(美股代號：ARKK)、ARK下一代互聯網 ETF (美股代號：ARKW)，都將特斯拉持股納入最大權重，目前這3檔ETF持有特斯拉約409萬股、總價值約30億美元。

Cathie wood於13日在一場替代性資產管理機構SkyBridge舉辦的SALT會議指出，Ark invest最近減碼股特斯拉18萬股，是基於策略性操作，並把賣出特斯拉收回的現金，拿來購入公布財報後大跌的AI創新公司、機器人流程自動化平台軟體開發商UiPath。

Cathie wood認為，今年來高通膨成為話題，主要是受到全球經濟復甦，需求急速回升之下，導致供應鏈緊繃所帶來的影響，長久來看，物價一定會回穩，當一切塵埃落定，全球將回到通縮的世界。

(時報資訊)

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