認真上班還能撿到錢？沒錯。日本當地地區警察廳宣布，日前在一處垃圾處理廠中發現大量日圓現金，不排除有可能是不小心被丟棄，但如果沒有及時領回，這大筆現金絕對會有去無回。

根據日本《產經新聞》（The Sankei News）報導，兵庫縣警察廳在21日宣布，於兵庫縣姬路市的垃圾處理廠中，有員工發現了約1000萬日圓現金（約新台幣252萬）。發現後在本月14日時報警尋求協助，當前還不知失主是誰。而警方也沒有公布處理廠員工是在哪種垃圾中發現這批現金。

據了解，當前這筆鉅款交由當地飾磨警察署負責保管，如果在3個月後人認領，這就會變成該處理廠從天上掉下來的禮物，歸屬於他們。不曉得，當初發現的員工有沒有機會因此獲得獎勵？

(時報資訊)