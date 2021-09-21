美股周一(20日)出現恐慌性賣壓，盤中一度暴跌近千點，市場認為受到大陸房企巨頭恒大集團可能引爆的3050億美元債務違約風險有關，這也導致東亞正處中秋連假休市之際，少數有開市的港股、日股接連重挫。但隨著市場逐步恢復信心，美股期指周二盤前稍早反彈近400點。

截至台灣時間21日晚間6點，道瓊期指上漲347點或1.02%、暫報34317.5點；標普500指數期貨上漲40.4點或0.93%、暫報4398.1點；那斯達克100指數期貨上漲125.8點或0.84%、暫報15138點。

美股周一終場重挫614點，創7月以來最大單日跌勢，這波突如其來的跌勢引發市場討論。分析師Jim Cramer表示，恒大對於大陸而言，一定會形成系統性風險，「恒大的股票已經出現重挫，這種痛苦會蔓延至其他房地產企業，甚至是大陸的金融業及對大陸有鉅額投資的外資銀行。」

不過，本周美國金融市場就有很多因素會導致市場出現不小幅度的波動，包括美國聯準會 (Fed)本周將舉行為期2日的FOMC利率決策會議，關乎縮減購債(Taper)行動最新動向，以及拜登政府的3.5兆美元財政支出法案以及企業稅提高等議題，甚至是與美國政府是否關門相關的債務上限是否提高，綜合等因素下導致美股周一開盤就面臨多重利空衝擊。

也因如此，VIV 恐慌指數周一飆逾 20%，創今年5月以來最高，10年期美債殖利率也直直落，導致大型銀行股股價走跌，加上預期大陸經濟成長放緩，國際油價也出現跌勢，加密貨幣市場表現也相當不佳。

據外國財經媒體報導，National Securities首席策略師Art Hogan指出，若是受到恒大危機波及，可以理解銀行股與大宗貨物股走跌，那科技股與加密貨幣也跟著跌就相當不合理，主要應該是投資人藉此理由，將手上估值偏高的標的獲利了結，導致市場出現劇烈波動。實際上，今年已經出現6次這種毫無理由的單日大幅回檔。

其中，以美國內需市場小型股為主的羅素2000指數，跌幅達3.6%，甚至超出大型股為主的標普500指數，顯示Fed、拜登政府政策不明確以及企業獲利可能開始放緩，更是主導美股走勢的因素之一。

(時報資訊)