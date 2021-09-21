五倍券即將在22日開放綁定數位券，網友也熱烈比較各家業者推出的優惠誰比較划算，如何選擇，整體來看，只要適用的通路是平日常去的通路，就能快速累積消費達到回饋門檻，選擇有提供回饋的業者就對了。

由於五倍券提供前400萬名選擇綁定數位券者，可獲得500元的好食券，加上各家業者競推回饋，不少消費者今年可望改變心意改綁數位券；悠遊付針對前1萬名綁定五倍券的會員振興禮包，消費達指定通路門檻即享10％至50％現金回饋，最高可拿5,000元，加上政府的5,000元，共可拿回1萬元現金。

消費者在綁定悠遊付作為五倍券的消費工具後，即會收到一包內含19張現金回饋券的振興禮包，包括2張滿萬送千的網購回饋券、2張滿5,000元送500元的百貨3C回饋券、5張滿千送200元的藥局美妝回饋券及10張滿200元送100元的超商超市回饋券。

如果你平常就常去超商超市、藥局藥妝店消費，或近期有透過網購添購高單價商品的需求，悠遊付是你必須納入考慮的選擇，除了回饋率高外，立即現金回饋也會讓你相當有感，且收到的回饋金還可再投入累積五倍券消費。

其中，專攻高回饋率可選擇使用超商超市及藥妝回饋，花不到5,000元就可拿到最高1,400元回饋，回饋率28％，綁定信用卡支付(限玉山銀行、台新銀行信用卡)還可疊加信用卡優惠，回饋率可望再衝高。

(時報資訊)