美國證券交易委員會（SEC）再次向考慮購買在美上市中概股的投資者發出警告，提醒投資者評估購買中概股時應該考慮的問題，包括中國公司用來在美國上市的空殼公司結構。

綜合外媒報導，美國證券交易委員會表示，投資者應仔細閱讀公司年報，同時點出部分值得投資者關注的問題，包括中國企業在財務報告中針對空殼公司間的關係解釋、在美國上市的空殼公司與在中國運營公司之間的關係如何構建、中國政府整頓VIE安排的可能風險、投資中國民辦教育企業存在的風險，以及中國運營公司的所有者與投資在美國上市的殼公司之間的潛在利益衝突。

7月以來，美國監管機構拒絕批准中國公司新上市，SEC主席Gary Gensler預計2022年開始，數百家中概股公司將面臨更多的披露要求。

(時報資訊)