中方正在考慮採購36架俄羅斯海軍攻擊直升機，為新一代兩棲攻擊艦添翅膀。軍事分析家說，採購俄製卡（Ka）-52K重型直升機，將是中方的第3大軍購案，意味著中俄在面臨美國敵對上，雙方防務合作關係更進一步。

據《南華早報》（South China Morning Post）21日報導，北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，075型兩棲攻擊艦需要重型攻擊直升機，而解放軍已研究採購俄羅斯卡-52K的可能性相當久了。

俄羅斯通訊社Avia.Pro說，解放軍對卡-52K很感興趣，而1支中方代表團還參觀了位於俄羅斯遠東的濱海邊疆區生產線。報導中指出，莫斯科和北京很可能簽約，供應解放軍海軍至少36架卡-52K。

而中方官媒央視稍早報導，他們的1支攝影團隊獲邀參觀當地工廠。卡-52K又名「黑鯊」（Black Shark），這款攻擊直升機是由卡莫夫設計局（Kamov Design Bureau）為俄羅斯海軍所設計。它是卡（Ka）-52「短吻鱷」（Alligator）攻擊直升機的艦載版，裝備了海上導航的現代航空電子設備。

周晨明說，卡-52K是俄羅斯海軍第一款艦載攻擊直升機，有可折疊的旋翼，起飛重量也提高了，既能節省空間，還能滿足解放軍075型兩棲攻擊艦的需求。

(時報資訊)

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